Doktorat Siniše Malog neakademski: 'Znam da to nisam uradio'

BEOGRAD - Odbor za profesionalnu etiku Univerziteta u Beogradu na današnjoj sednici utvrdio postojanje neakademskog ponašanja Siniše Malog, a oglasio se i ministar.

Na današnjoj sednici Odbora za profesionalnu etiku preinačena je odluka Nastavno-naučnog vijeća Fakulteta organizacionih nauka i jednoglasno utvrđeno postojanje neakademskog ponašanja Siniše Malog prilikom izrade doktorske disertacije, prenio je Tanjug.

"Znam koliko znam, znam da to nisam uradio, a to što nekom ova tema znači iz političkih razloga, to ne mogu ni da komentarišem. U svakom slučaju u narednih nekoliko dana ću se obratiti i na tu temu, a sada, da budem iskren, interesuje me budžet Srbije i da se pozabavim onim za šta sam plaćen od građana Srbije", rekao je Mali za Tanjug.

Ministar finansija se nalazi u Skupštini Srbije, gdje obrazlaže prijedlog budžeta za narednu godinu, rekavši da je za njega danas tema budžet za 2020. godinu.

Mali je dodao da će o doktoratu govoriti u narednim danima.

Kako je navedeno u saopštenju Odbora, Mali je u disertaciji "Kreiranje vrednosti kroz proces restrukturiranja i privatizacije – teorijske koncepcije i ostvareni rezultati u Srbiji", odbranjenoj na FON-u 2013. godine, učinio povrede iz člana 22. Kodeksa profesionalne etike.

Zauzet je stav da je u dijelu disertacije "doslovno preuzimao tekstove odnosno cijele pasuse iz tekstova drugih autora, bez navođenja imena tih autora".

"Odbor za profesionalnu etiku je konstatovao da predloženu mjeru javne osude dekan FON nije izrekao, a izricanje mjere je u nadležnosti dekana fakulteta", navodi se u saoštenju.

Odbor za profesionalnu etiku dostaviće konačno rješenje Senatu Univerziteta radi "postupanja u skladu sa Pravilnikom o postupku poništavanja diplome i dodatka diplomi", navedeno je još u saopštenju.