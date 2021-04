Doktorica koja je primila povrijeđenu djevojčicu: Učinili smo sve

Karmen Kondža, pedijatar na odjeljenju intenzivne njege, bila je na smjeni kada je teško povrijeđena djevojčica iz Nove Gradiške stigla u bolnicu.

"Ja sam je i primila. Sproveli smo sve mjere intenzivističkog liječenja. Nažalost, rezultat je tragičan. Nemam šta da dodam, sve je rečeno. Djevojčica je imala tragičan život, ali učinila je nešto da se osvijesti ta socijalna briga o ranjivima. Ona će donirati organe, spasiće neke druge živote. Ništa drugo nemam da kažem. Učinili smo sve", rekla je dr Kondža.

Podsjetimo, djevojčicu iz okoline Nove Gradiške u srijedu ujutro je u tamošnju bolnicu donijela majka i rekla da je dijete palo. Ljekari su pokušali da reanimiraju dijete, ali, s obzirom na težinu povreda, u srijedu popodne prevezena je u Klaićevu bolnicu u Zagrebu. Povrede su bile teške, posebno glave, ali bilo ih je po cijelom tijelu.

Majka (24) je kao prvookrivljena bila osumnjičena da je u porodičnoj kući u Novoj Gradiški djevojčici rođenoj 2018. nanijela teške i za život opasne povrede, svjesna pritom krhkosti djeteta. Osumnjičena je da je udarala dijete neprimjerenom silom, zbog čega je došlo do povreda zbog kojih je djevojčica završila u bolnici. Hrvatski mediji nezvanično saznaju da ju je majka šakama udarala po glavi i tijelu.

Ocu (27) se stavlja na teret zanemarivanje i zlostavljanje za sve četvoro djece, ukupno za četiri krivična djela. U njegovom slučaju to se odnosilo na period prije smrtonosnih povreda dvoipogodišnje djevojčice. Za to je predviđena kazna do osam godina zatvora. Otac je i prije bio prijavljivan zbog nasilja u porodici, prenosi "Index".

Roditelji su djelimično priznali krivicu za krivična djela povrede djetetovih prava.

Majci je u subotu jednomjesečni istražni zatvor određen zbog opasnosti da će ometati krivični postupak uticajem na svjedoke, a ocu i zbog opasnosti da će ponoviti krivično djelo jer je već osuđivan za drugo krivično djelo.