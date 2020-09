Dostavljen prijedlog optužnice protiv Tačija i Veseljija

BEOGRAD - Organizaciji ratnih veterana terorističke OVK u Prištini danas je dostavljena nova tura dosijea sa dokumentima, koja, između ostalog, sadrži prijedlog optužnice protiv Hašima Tačija i Kadrija Veseljija.

U prijedlogu optužnice, odnosno kao potencijalno optuženi pominju se i drugi ratni lideri OVK - Jakup Krasnići, Azem Sulja, Redžep Seljimi i Džavit Haljiti, prenosi portal "Kossev".

Predsjednik Udruženja ratnih veterana OVK Nasim Haradinaj je imena koja se navode u ovim dosijeima, a za koje tvrdi da su iz Specijalnog suda za zločine OVK, objavio na današnjoj konferenciji za novinare u Prištini.

"Govorimo o sumnjama, o podizanju optužnica, o optužnicama koje će biti podignute. Dalje ne bih dužio, to je saopštenje. Svaki dokument koji nam dođe od njih, mi ćemo objaviti. To je optužnica, Hašim Tači, Azem Sulja, Jakup Krasnići, Redžep Seljimi, Kadri Veselji. Takođe se pominju Džavit Haljiti i neka područja", rekao je on.