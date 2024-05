Doživotna za državljanina Srbije zbog brutalnog ubistva partnerke

VERDEN – Regionalni sud u Verdenu osudio je državljanina Srbije (32) na doživotnu kaznu zatvora zbog ubistva svoje 31-godišnje partnerke koja ga je htjela napustiti.

Iako je on prvobitno bio optužen za ubistvo iz nehata, osuđen je za teško ubistvo jer je žrtvu izbo nožem čak 22 puta. Sudija je tokom izricanja presude rekao da je ubistvo izvršeno iz niskih pobuda.

Kako se moglo čuti tokom suđenja, sve se desilo septembra, 2023. godine na njen 31. rođendan. Kako prenose njemački mediji, ona je željela da ga napusti i odvede njihovo dvoje djece sa sobom.

Inače, pored optužnice koju je podiglo javno tužilaštvo Verdena, njega je u privatnoj parnici tužila i majka žrtve. Tražeći doživotnu robiju, predstavnici tužilaštva, ali i advokat majke su rekli da je on žrtvu ubio iz bijesa, a ne očajanja, kako je on želio da predstavi tokom suđenja.

“Kako sada da to dvoje djece žive bez majke? On je uništio cijelu jednu porodicu”, rekao je u završnoj riječi advokat koji je zastupao majku žrtve. On je dodao da je žrtva još ranije željela da ga napusti, ali nije smjela zbog njegovih konstantnih prijetnji. Štaviše, otežavajuća okolnost je to što ju je ubio pred njihovim maloljetnim sinom.

S druge strane, advokat odbrane je zatražio 10 godina kazne, jer se, kako on tvrdi, radilo o ubistvu iz nehata. Prema njegovim riječima, optuženi je zločin počinio iz očaja i beznađa u kojem se našao. Sudija nije prihvatio ovaj argument.

Tokom suđenja pročitane su njegove poruke, koje su pune bijesa. On je navodno već nekoliko puta izgubio kontrolu tokom konstantnih svađa sa žrtvom. Sudija smatra da on ovo nije učinio iz očaja, već zato što je bio uvrijeđen, bijesan i razočaran.

Inače, svoj bijes i prijeku narav je pokazao i tokom izricanja presude. Naime, dok je sudija obrazlagao presudu, on ga je bijesno prekidao, prijeteću mu u više navrata. Njemački mediji prenose da presuda nije konačna te da će državljanin Srbije imati pravo na žalbu.

