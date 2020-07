Dr Stevanović: Zabrinut sam, umro nam je dečko od 26 godina

Direktor Klinike za infektivne i tropske bolesti u Beogradu Goran Stevanović istakao je da je mladić od 26 godina preminuo od posljedica virusa korona i da je veoma zabrinut zbog pandemije i onoga što bi moglo da uslijedi.

“Preminuo nam je dečko 1994. godište, bez hroničnih bolesti. To su strašne stvari, ali i dalje kod mene na Voždovcu svakog dana gledam da se mladi okupljaju u zgradama, u grupama voze liftovima, jedni do drugih, niko maske ne nosi. Klinika je puna mladih ljudi, ali mnogi u Srbiji to i dalje ne shvataju”, rekao je Stevanović u intervjuu za Objektiv.rs.

On je istakao da su stariji shvatili poruku i da se čuvaju za razliku od mlađih.

"Nakon što se Infektivna klinika napunila pacijentima koji su njihovo godište, sa teškim simptomima kovida-19, krajnji je momenat da deca i mladi ozbiljno shvate kakva opasnost im preti", kaže direktor Infektivne klinike.

Na pitanje da li je ovo isti virus koji smo imali u martu i aprilu, koliko se promijenio i da li je mutirao, doktor Stevanović kaže da se nekome čini da je oslabio nekome da je jači, ali da ni za jednu ni za drugu tvrdnju ne postoje dokazi.