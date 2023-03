Dragan J. Vučićević: U ponedeljak idem u zatvor

Dragan J. Vučićević, glavni urednik srpskog dnevnog lista "Informer", pokazao je na konferenciji za medije presudu po krivičnoj prijavi Jugoslava Ćosića, prema kojoj u ponedjeljak ide u zatvor.

"Mnogi su mislili da ja lažem, ali evo presude. Ako se u ponedeljak 03. aprila ne javim u zatvor, biću uhapšen. Ja u ponedeljak idem u zatvor. Ja sada ukazujem da srpsko pravosuđe sudi ne po pravu nego po politici. Neke sudije me politički ostrašćeno mrze, evo može i advokat Boris Bogdanović da potvrdi", rekao je Vučićević i pokazao presudu na samom početku konferencije.

"Hvala kolegama koji su me podržali, hvala i onima koji likuju, koji se vesele. Može da zaigra mečka i pred njihovim vratima. Držim reč da u ponedeljak idem u zatvor, 03. aprila ujutru između 9 i 10 časova ujutru otići ću na izdržavanje kazne u zatvor u Bačvanskoj ulici", kazao je on.

Nakon Vučićevića pričao je i advokat Boris Bogdanović.

"Kada Vlada Republike Srpske predlaže da se u krivični zakonik ponovo vrate uvreda i kleveta koji su inače izbačeni, onda je to kršenje slobode medija, onda to povećava nivo autocenzure. Zašto je prihvatljivo da u Republici Srbiji uvreda i kleveta treba da budu krivično delo, a tamo nije u redu. Mislim da su to neka principijelna pitanja. Tu nelogičnost ne može niko da objasni", kazao je Bogdanović, prenosi Informer.

Podsjećamo, vlasnik Informera osuđen je na novčanu kaznu zbog uvrede i klevete upućene Jugoslavu Ćosiću, a zatvorska kazna mu je određena jer je odbio da plati novčanu.