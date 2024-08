DUBROVNIK - U toku je potraga za putnikom koji je pao s kruzera u moru kod Dubrovnika.

Ovo nezvanično saznaje Dubrovački dnevnik koji javlja da se radi o kruzeru Explorer Of The Seas koji je trebao danas u podne stići do Zadra.

Putnik je navodno upao u more kod ostrvceta Jabuka, a na moru su trenutno brodice koje pomažu u potrazi.

