Drama na Skadarskom jezeru: Krivolovci napali čuvare, pomogao im monah (VIDEO)

PODGORICA – Pripadnike Službe zaštite Nacionalnog parka Skadarsko jezero napali su krivolovci, nanoseći im teške tjelesne povrede.

Ovu informaciju objavio je građanski aktivista Aleksandar Dragićević na društvenim mrežama, navodeći da su zaštitare napali oko ponoći, da su ih tukli veslima i da su pokušali da ih izbodu ostima.

"Zaštitari idu nenaoružani i goloruki, rizikuju svoj život protiv više organizovanih kriminalnih grupa koje operišu jezerom. Ovako oni zarade svoju platu", rekao je Dragićević.

Nadzornici Nacionalnog parka Skadarsko jezero napadnuti su sinoć, a krivolovci su jednog od njih pokušali da probodu ostima.

Prema saznanjima Vijesti, incident se dogodio u rejonu Pijeske.

Navodno, nakon što im se šef nadzorničke službe Vuk Saičić legitimisao, i tražio da to i oni učine, dvojica krivolovaca prvo su krenuli da bježe, a potom su napali Saičića i ekipu JPNP Skadarsko jezero.

Na snimku koji je objavio Dragićević, vidi se kako lovočuvari pokušavaju da zaustave čun u kom su krivolovci, ali se oni otimaju i kreću da ih udaraju.

Krivolovcima koji su sinoć napali i povrijedili dvojicu nadzornika Nacionalnog parka Skadarsko jezero pomogao je i monah iz manastira Kom, izvjesni Filip.

To je za "Vijesti" saopštio šef Službe zaštite Nacionalnog parka Skadarsko jezero Vuk Saičić, dodajući da su u sinoćnjoj akciji povrijeđeni on i njegov kolega Marko Gluščević.

Objasnio je da su, nakon ponoći, na jezeru prvo primijetili agregat, a kada su krenuli gliserom ka njemu, vidjeli su da dva krivolovca iz čuna ostima izlovljavaju ribu.

"Jednoga smo prepoznali kao Prenkića, a drugi sa njim bio je u dukserici vatrogasaca. Izdali smo upozorenje, o koje su se oni oglušili i krenuli da bježe. Stigli smo ih nakon kilometar i pokušali da ih zadržimo. Tada smo dobili i udarce veslima, ja u predjelu vrata, a kolega Gluščević u predjelu rebara. Jedan od njih je ostima krenuo da me ubode i ubo me u predjelu lijeve podlaktice. Tada je čunom prošao monah Filip i počeo da nam prijeti, optužujući nas da mi radimo sa drogom preko jezera i da nećemo dugo. Izvadio sam telefon da ga snimim, on mi je prišao, oteo telefon i bacio ga u jezero. Potom su skupa pobjegli u uski dio među šiblje, kroz koji mi nismo mogli gliserom da prođemo, jer je veći", kazao je Saičić "Vijestima".

Objasnio je da su nakon toga pošli na ukazivanje ljekarske pomoći, a potom i u policiju.

Iz Uprave policije Vijestima je nezvanično rečeno da tragaju za napadačima.

Direktor JP Nacionalni parkovi Crne Gore Vladimir Martinović saopštio je da su sinoć, u toku obavljanja radnih obaveza, na svom radnom mjestu napadnuti nadzornici NP Skadarsko jezero.

"Hrabri nadzornici su nenaoružani ušli u obračun sa naoružanim krivolovcima. Tražimo adekvatnu podršku policije i tužilastva. Mnogima ne odgovara naša borba protiv krivolova, lovočuvari su ugroženi i zahtijevamo sistemsku podršku kako bismo se izborili sa biznisom vrijednim stotinama hiljada eura. Nastavićemo istim intenzitetom da se borimo protiv krivolova, a ovakvi i slični pokušaji sigurno nas neće poljuljati u snažnoj borbi za zaštitu najvrjednijih područja Crne Gore", poručio je on.

