Drama u Beogradu: Radnici heroji spasili djevojčicu iz požara

Grupa radnika sa gradilišta u Beogradu spasila je danas 15-godišnju djevojčicu iz stana u plamenu na Dorćolu i tako zaradila brojne pohvale na društvenim mrežama, a mnogi ih nazivaju herojima.

Kako pišu srpski mediji, požar je izbio oko 13 sati u ulici Visokog Stevana. Djevojčica je navodno bila u kupatilu kada je stan planuo, a radnici su reagovali kada su čuli njene pozive upomoć.

Prvo su pokušali provaliti u stan koji se nalazi na desetom spratu, ali kako u tome nisu uspjeli, ušli u stan koji se nalazi ispod i djevojčicu spasili preko balkona.

Djevojčica je, prema pisanju "Telegrafa", zadobila opekotine i prebačena je u bolnicu.

"Kolege su me pozvale, rekle da se stan zapalio, da devojka gori. Tamo smo potrčali, prvo smo probali vrata da razvalimo, nismo mogli. Komšija ispod je otvorio vrata, na terasu smo izašli svi. Ona je vikala: 'Gorim, gorim'. Moji su me vezali, držali su me. Ona je bila pri sebi, uhvatila se malo za ogradu, malo je skočila. Ja sam je uhvatio, onda smo je spustili na terasu", ispričao je radnik Pavle Gavura.

Na mjestu događaja intervenisalo je 26 vatrogasaca sa šest vatrogasnih vozila.