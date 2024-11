Ispred jedne osnovne škole u Borči naoružan plastičnim pištoljem maloljetnik (17) presretao je učenike i otimao im novac za užinom pod prijetnjom.

Kako Telegraf saznaje, on je "lažnjak" držao za pojasom. Kada bi vidio djecu da izlaze na veliki odmor, on je dizao majicu i pod prijetnjom da je to pravi pištolj uzimao im novac.

Slučaj su prijavili učenici.

Uskoro opširnije…

(Telegraf)

