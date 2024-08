Drama u Crnoj Gori, oteto dijete

BAR - U Crnoj Gori kidnapovano je maloljetno dijete. Američka državljanka Trejsi Šenon Lin, koja četvrtu godinu ima stalni boravak u Baru, prijavila je danas policiji da je njenu maloljetnu ćerku Zinleu Rajan kidnapovao njen otac Tomas Holenbek.

Prema riječima Šenon, Tomas Holenbek je njen bivši vanbračni suprug.

Ona navodi da je Holenbek sa njihovom šestogodišnjom ćerkom ilegalno prešao crnogorsko-albansku granicu.

Ona je informisana preko Ambasade SAD u Podgorici da je u američkoj ambasadi u Tirani tražio pasoš za dijete. O otmici djeteta obaviješten je Interpol.

Linova je za Primorski portal rekla da je jutros od Ambasade SAD u Podgorici obaviještena da je Tomas Holenbek u ambasadi SAD u Tirani zatražio da se za Zinleu Rajan uradi pasoš.

"U toku je sudski postupak u Crnoj Gori oko starateljstva nad maloljetnom Zinleom Rajan. Sud još nije donio pravosnažnu presudu. Sud je prošle godine, u septembru, dozvolio da Tomas viđa našu kćerku dva puta nedeljno, utorkom i petkom od 16 do 21 sat", ispričala je Linova za Primorski portal, prenosi Telegraf.

Dodaje da je to pravo počeo da koristi tek u junu ove godine.

"Dešavalo se da zakasni, ali je navodio da su to objektivni razlozi, gužva u saobraćaju. Do sinoć je uvijek obavještavao telefonom. Međutim, sinoć kada nije doveo dijete, zvala sam ga, ali je telefon bio isključen. Tokom noći poslije 22 časa sam pošla u Centar bezbjednosti Bar i prijavila da dijete nije vraćeno kući. Bila sam veoma zabrinuta. Strijepila sam da je nije kidnapovao. Nažalost to se jutros i potvrdilo", kazala je ona.

Prema njenim navodima, u Ambasadi SAD u Tirani su potvrdili kolegama u Podgorici da su videli dijete i da fizički izgleda dobro.

Iz ambasade SAD u Podgorici su, navodi Linova, preporučili da sve prijavi policiji, kao i Interpolu.

Na Interpolu je da naloži Ambasadi SAD u Tirani da traži izručenje šestogodišnjeg djeteta majci u Crnu Goru.

Šenon je u izjavi datoj policiji, u koju je Primorski portal imao uvid, navela da je Tomas Holenbek osuđivan za više krivičnih djela. Portal navodi da se Linova iz Amerike sa djecom doselila u Bar prije četiri godine.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.