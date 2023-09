Drama u Sloveniji: Naoružani muškarac puca na policiju, stigli specijalci

PTUJ - Prava filmska drama odvija se na području Ptuja u Sloveniji, gdje policija već satima pokušava obuzdati naoružanog muškarca koji puca po njima sa svog balkona.

Prema informacijama lokalnih medija, mariborska policija je primila dojavu oko 8:40 sati jutros da je viđen naoružani muškarac u naselju Draženci.

Policija je brzo stigla na mjesto događaja i okružila zgradu u kojoj se naoružani muškarac nalazio na balkonu. Policija je više puta apelovala na njega da odloži oružje, no on to nije učinio, prenosi 24ur.

"Muškarac je izlazio na balkon nekoliko puta, a u 9:48 je otvorio vatru, pucajući prema policajcima", izjavila je portparolka policije Anita Kovačič Čelofiga.

Na lice mjesta su stigli i pripadnici Specijalne jedinice, zajedno sa pregovaračima.

Prema dostupnim informacijama, situacija je i dalje napeta, a građanima je naređeno da se ne približavaju ovom području.