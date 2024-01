Drama u Srbiji: Požar u banji, terapijski blok izgorio do temelja

Veliki požar izbio je večeras u banji u Bezdanu kod Sombora.

Svo osoblje i sedamdesetak pacijenata su evakuisani i nema nastradalih niti povrijeđenih.

Požar je izbio između 19 i 20 časova, a u plamenu je krovna konstrukcija i objekat iznad termalnih bazena, prenose srpski mediji.

Hitna intervencija je u toku. Somborski vatrogasci su se uključili u gašenje požara, na terenu je najmanje sedam vatrogasnih vozila i pedesetak vatrogasaca iz DVD Bezdan, Bački Breg i Bački Monoštor.

Materijalna šteta je velika, a istraga će utvrditi kako je do požara došlo. Do temelja je izgorio terapijski blok, ali gore i ostale zgrade bezdanske banje: parafinski blok, elektroterapija, bazen. Gašenje požara otežalo je i to što pojedini hidranti nisu radili, te nije bilo moguće adekvatno puniti vodom vatrogasnu opremu, prenosi B92.

Prema prvim informacijama zahvaćen je veliki dio objekta, kao i krovna konstrukcija, a požar je navodno počeo u sali za kineziterapiju i brzo se proširio.

