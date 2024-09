Drama u autobusu: Kontrolor putnicu bez karte uhvatio oko vrata i vukao

Jednu ženu, koja nije imala kartu, kontrolori u autobusu na liniji 27 u Beogradu fizički su maltretirali, tvrde putnici.

Incident se dogodio juče između 15 i 16 časova.

Kako su za N1 ispričali očevici, koji su nam dostavili snimak, maltretiranje putnice trajalo je od Novog groblja do pošte u Mirijevu.

“Bilo ih je petoro, šestoro, žena im je lepo rekla da nema kartu. Zatim su joj tražili ličnu kartu, na šta je ona odgovorila da je nema. Ali ovo nije način, mogli su da je izvedu napolje, a ne da je vuku i ponižavaju. Lepo im je rekla, nije bila agresivna, jedino ih je na kraju posle vučenja za vrat odgurnula. Videla sam da je kontrolorka govorila – nemojte da nas gurate, ali niko do nas u autobusu nije video da je bilo koga gurnula. Nije se svađala, niti rekla ijednu ružnu reč. Nemam, molim vas, pustite me – to smo čuli. A onda je doživela ovo, da je vuku za vrat. Tada je jedino pokušala da se otrgne, na kraju“, kazala je putnica koja je prisustvovala sceni, prenosi N1.

Dodaje da su svi u autobusu počeli da viču da je puste, a jedna od putnica pozvala je i policiju.

