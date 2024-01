Drama u pećini: Akcija spasavanja obustavljena do jutra

LJUBLJANA - Spasavanje tročlane porodice i dva vodiča iz slovenačke Križne jame koji od subote popodne ne mogu da se vrate zbog visokog vodostaja, obustavljeno je do ponedjeljka ujutru kada će se opet procijeniti situacija.

Pet ronilaca odnijelo je u nedjelju zatočenima dodatne zalihe hrane i suhe odjeće, prenosi Delo. Visoki vodostaj i dalje ne dozvoljava evakuaciju pet osoba iz svjetski poznate vodene kraške pećine u Sloveniji.

Još uvek nema jasnog odgovora kada će biti moguća akcija spasavanja. Budući da spasioci ne žele da rizikuju spasavanje sa ronilačkom opremom, čekanje može potrajati nekoliko dana kada bi nivo vode mogao dovoljno da opadne.

Spasioci upozoravaju da podaci nadležnih institucija ukazuju na blagi porast nivoa vode. Voda se u pećinu sliva i iz Hrvatske, gdje je u nedjelju tokom dana bilo aktivnih padavina.

Načelnik Spasilačke službe Križne jame Valter Zakrajšek blagi pad vodostaja očekuje u noćnim satima što ipak neće biti dovoljno za spasavanje.

Nadležni su u subotu oko 17 časova obavješteni da je pet osoba ostalo zarobljeno u pećini, a spasioci opisuju intervenciju kao najtežu do sada u Križnoj jami. Prvim roniocima trebalo je oko tri sata da dođu do zarobljenih.

Tročlana porodica i dva vodiča nalaze se na čak 2.400 metara od ulaza u pećinu, dobrog su stanja i sa njima je uspostavljena komunikacija. Svi su punoljetni, starosti od 22 do 58 godina. Križna jama je sistem pećina duži od osam kilometara, sa više podzemnih jezera a može se obići samo čamcem.

Podsjećamo, u Križnoj jami, su dva vodiča i tri turista. U pećinu su otišli ​​6. januara 2024. godine u 8 časova. Pošto se do dogovorenog vremena (do 15 časova) nisu vratili iz pećine, treći vodič je, po utvrđenom protokolu, izvršio izviđanje od ulaza u 9. jezero, nije pronašao nestala lica i stoga se vratio do izlaza. Odmah zatim aktivirana je Pećinska spasilačka služba (JRS).

