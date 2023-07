Dramatičan snimak iz Crne Gore: Pogledajte kako talas obara čovjeka u more

Uprkos upozorenjima nadležnih da kupanje na pojedinim plažama u Crnoj Gori nije bezbjedno, zbog velikih talasa, mnogi kupači to ne doživljavaju ozbiljno.

To potvrđuje i video snimak koji je objavila Instagram stranica Podgorički vremeplov, na kojoj se vide kupači koje talasi nose, dok jedan muškarac sve to posmatra sa mjesta koje nije bezbjedno, zbog čega ga talas obara u more.

"Iako je situacija na moru danas mnogo složenija zbog pojačanog vjetra i velikih talasa, kupači ne haju zbog istaknute crvene zastavice", stoji u opisu snimka.