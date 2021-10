Drecun: Sa sjevera Kosmeta poručeno da nema ni "D" od lažne države

BEOGRAD - Velikom izlaznošću Srba na lokalne izbore na Kosovu i Metohiji poslata je veoma jasna poruka sa sjevera Kosmeta premijeru samoproglašenog Kosova Aljbinu Kurtiju da su to srpske opštine u kojima nema ni "D" od lažne države Kosovo, izjavio je predsjednik Odbora Skupštine Srbije za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun.

Drecun je naglasio da je srpski narod masovnim izlaskom na lokalne izbore na Kosovu i Metohiji pokazao da će se boriti za svoj opstanak i da će tu borbu voditi u koordinaciji sa Beogradom.

"Opštine na severu su veoma važne i kao logistička podrška suprotstavljanju jednostranim akcijama Prištine. Kada sve rezultate sagledate, vidite da su izbori bili i te kako značajni i da je pobeda Srpske liste nešto što obećava da će srpski narod uspeti da opstane", rekao je Drecun za RTS.

Govoreći o bezbjednosnoj situaciji na Kosmetu, Drecun je ukazao da Kurti incidentima pokušava da pokaže da ima političku kontrolu na sjeveru, gdje su Srbi većina i da može da upadne kada god hoće, sa kojim god snagama hoće i da radi šta god hoće.

"Tako onemogućava nastavak dijaloga i postizanje bilo kakvog napretka. Čini mi se i da su te aktivnosti usaglašene sa nekim vodećim zapadnim državama", rekao je Drecun.

On kaže da je administracija američkog predsjednika DŽosefa Bajdena imenovanjem Kristofera Hila za ambasadora SAD u Srbiji pokazala da pridaje veći značaj zapadnom Balkanu nego što se to do sada tumačilo i da će Ambasada SAD u Beogradu biti regionalni centar za ključna pitanja.

"Zabrinjava što je Hil naslednik 'buldožer diplomatije' Ričarda Holbruka, koja ne pokazuje mnogo tolerancije za interese Srbije, a posebno je zabrinjavajuća izjava premijera Albanije Edija Rame koji je prvi put rekao da želi ujedinjenje Kosova i Albanije. Neko ga je ohrabrio i neki razvoj događaja ohrabruje Albance da idu na dalje zaoštravanje situacije", istakao je Drecun.