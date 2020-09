Dritan odgovorio crnogorskom ambasadoru u Prištini

Lider građanskog pokreta URA poručio je da se ne treba odazivati na otvorena pisma poput onog koje mu je uputio crnogorski ambasador u Prištini Ferhat Dinoša.

Gdje si bio da digneš glas kad je izbila afera "Koverta", upitao je Abazović Dinošu, koji je apelovao na lidera URA da ne ulazi u koaliciju sa "onima kojima je milija Ravna Gora od Crne Gore".

Abazović je, gostujući na TV A1, rekao i da će zakoni o porijeklu imovine i lustraciji, pored novog zakona o slobodi vjeroispovijesti, biti prvi usvojeni u Skupštini.

Svi funkcioneri i povezana lica koja imaju imovinu preko 500.000 evra moraće da je dokažu, poručio je lider URA, jednog od tri koaliciona bloka koji su postigli dogovor o formiranju nove vlade.

"Lustracija je potrebna da bi ljude koji nisu dostojni javnih funkcija isključili iz javnog života. Reizbor sudija i tužilaca potreban jer su se ljudi previše obahatili i napravili velike štete za državni budžet", kazao je Abazović.

On je takođe istakao da nova vlast treba da promoviše sve ono što DPS nije, a to je da suzbija partijsku državu. Dodao je da je nakon uspjeha na izborima URA duplirala članstvo od nedjelje veče do četvrtka ujutru.

Abazović je poručio da u budućoj vlasti neće biti revanšizma, i da je svako dobrodošao ko ima reference, te da je namjera da na nekoliko pres-konferencija prikažu krvnu sliku Crne Gore i pokažu parametre koje su zatekli od strane bivše vlasti.

"Građani zaslužuju da znaju gdje su nas oni doveli", poručio je Abazović.

Lider URA je takođe rekao da je uloga Crkve bila značajna na izborima, ali da DPS ne treba da traži krivca u Crkvi jer je sam donio zakon. "Donio je najstupidniju odluku. DPS je pucao sam sebi u obje noge", primijetio je Abazović povodom zakona o slobodi vjeroispovijesti.

U osvrtu na spoljnu politiku buduće vlade, prvi čovjek URA kazao je da Crna Gora ne treba da mijenja spoljnopolitički kurs bi nova vlast imala mirnu tranziciju i podršku međunarodne zajednice, te da svakodnevno lobira na tom planu.

Na pitanje da li će ulaskom Demokratskog fronta u vlast u parlamentu nestati Crnogorci, Abazović je kazao da je upravo suprotno.

"Da je DPS kojim slučajem pobijedio i nastavio da guši Srbe, DF bi na sljedećim izborima imao sam većinu, ne bi imali potrebu da zovu nikoga", kazao je Abazović.

On je poručio DPS-u da se Crna Gora ne brani samo iz pozicije vlasti. "Ako je neko kriv što je došlo do smjene vlasti onda je to sama vlast."

Gdje je bio neko da kaže Rami…

Na pitanje da li se predsjednik Srbije Aleksandar Vučić miješao u izbore u Crnoj Gori te gdje je bio neko da kaže Vučiću "dalje ruke od Crne Gore", Abazović je odgovorio kontra primjedbom:

"Gdje je bio neko da kaže Ediju Rami - dalje ruke od Crne Gore kad je podržao Đukanovića", kazao je Abazović, podsjetivši da su svojevremeno i Izetbegović i Milanović upućivali slične poruke.

Saopštio je da će Crna Gora biti vječna samo ako izgradi jake institucije. "Najveći interes građana Crne Gore je da izgradimo jaku modernu Crnu Goru na građanskim osnovama", kazao je lider URA, prenosi Sputnjik.