Drug Uroša Blažića se onesvijestio za sudskom govornicom

BEOGRAD - Suđenje Urošu Blažiću, koji je u 4. maja prošle godine ubio devet mladih osoba i ranio još 12 u selima Malo Orašje i Dubona nastavljeno je u Specijalnom sudu u Beogradu.

Jedan od svjedoka koji je danas ispitan bio je Milan Lesić, drug optuženog Blažića, kojem je pozlilo.

Nakon što je ispitivanje završeno Lesić se onesvijestio za sudskom govornicom. Sudska straža mu je pomogla da se podigne, donijela stolicu na koju je kratko sjeo, a potom je izveden iz sudnice, jer mu vidno nije bilo dobro, prenosi N1.

Lesić je odgovarao na pitanja tužilaca i punomoćnika oštećenih budući da nije imao ništa da doda u odnosu na svoj raniji iskaz tokom istrage u tužilaštvu.

"Blažić i ja se poznajemo dve do tri godine. Bio sam nekoliko puta u njegovoj kući u Šepšinu, nije pričao o oružju, niti mi je pokazivao oružje. Dok je bio sa mnom bio je normalan. Nije pio. Nije pričao da se svađao sa bilo kim, niti se meni žalio na bilo šta. Rekao je da je krenuo u teretanu i da je koristio steroide i to trenbolon. Ja nisam video da on to koristi", rekao je Lesić.

Punomoćnik porodica žrtava i ranjenih Nebojša Perović pitao je svjedoka da li on ide u teretanu, na šta je on odgovorio da ide periodično i da ne koristi supstance.

