Država Kongo demantuje Pacolija: Nećemo priznati nezavisnost Kosova

BEOGRAD - Demokratska Republika Kongo negirala je navode ministra spoljnih poslova Kosova Bedžeta Pacolija da će ova afrička država uskoro priznati jednostrano proglašenu kosovsku nezavisnost.

Ministarstvo spoljnih poslova Srbije saopštilo je da je primilo notu od Ambasade Konga povodom navoda Pacolija da će ova afrička država uskoro priznati nezavisnost Kosova, koje je 2. maja godine prenio informativni portal "Kossev".

"U skladu sa sadržajem depeše koju je Ambasadi Kongo u Beogradu danas uputilo Ministarstvo spoljnih poslova njene zemlje - Demokratska Republika Kongo ne priznaje, ni de jure, ni de fakto entitet Kosova", navodi se u depeši, koju je primilo Ministarstvo spoljnih poslova Srbije.

Ambasada Konga u depeši poziva Ministarstvo spoljnih poslova Srbije da uzme u obzir ovo pojašnjenje.

Kosovski ministar spoljnih poslova Bedžet Pacoli izjavio je drugog maja da će "Kongo uskoro priznati nezavisnost Kosova". On je to izjavio odgovarajući na pitanje u Skupštini "zašto je došlo do zastoja u novim priznanjima nezavisnosti".

"Poces priznanja je komplikovan, svijet je podijeljen na geostrateške procese. Zambija, Kenija, Uganda, Ruanda, Etiopija, su države koje nas nisu priznale, ali koje podržavaju Kosovo u mnogim procesima integracije. Radimo sa državama Čile, Argentina, Paragvaj, Brazil, ali trebaće više godina kako bi došlo do prizanja. Da smo imali mirovni sporazum sa Srbijom bio bi nam otvoren put ka priznanju. Čak i u južnoj Africi očekujemo priznanje od države Kongo ovih dana. Kongo je velika zemlja u Africi", rekao je Pacoli.