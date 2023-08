Državljanin Srbije napravio dramu tokom hapšenja, povrijeđeni policajci

BEČ - Policajci iz Policijske uprave okruga Meidling tokom pokušaja zaustavljana sumnnjivog vozača doživjeli su pravu dramu tokom koje su lakše povrijeđeni.

Naime, juče su uočili sumnjivo vozilo zbog čega su zaustavili vozača (28) za kojeg se ispotavilo da je državljanin Srbije, a koji kod sebe nije imao ni vozačku dozvolu, dok su mu registatarske tablice bile labavo pričvršćene, što je i bio razlog zaustavljanja.

Brzinskom provjerom ustanovljeno da ovaj mladić duguje čak 15.000 evra kazni, te da za njim postoji aktivna potjernica

Budući da nije mogao platiti kazne na licu mjesta, on je priveden, ali tu nastaje prava drama. Naime, on se toliko žestoko opirao hapšenu da je policajce oborio na zemlju, i oni su tom prilikom lakše povrijeđeni. S obzirom da se radilo o žestokom pružanju otpora, zajedno sa policajcima je pao i uhapšeni, te je i on lakše povrijeđen.

Tokom saslušanja od je odbacio optužbe da se opirao hapšenju. Pored već pomenutih prekršaja, protiv njega će tužilaštvu biti proslijeđeno još nekoliko prijava.