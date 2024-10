Dubrovnik pod opsadom: Stiže Zelenski

​U Dubrovniku se danas održava samit Ukrajina - Jugoistočna Evropa, na koji stiže ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.

Sva parking mjesta oko istorijskog jezgra Dubrovnika su zatvorena, a čistači imaju pune ruke posla.

"Već u ponedjeljak počeli smo uklanjati zvona s odlagališta, nastavljamo i u utorak, a tokom noći ćemo ukloniti i ostale spremnike, košarice... U četvrtak, tokom jutarnjih sati, svi spremnici bit će vraćeni", rekla je Mihaela Mikulandra, direktorica Čistoće, prenosi Klix.

Brod za Lokrum u srijedu neće ploviti, a čitav Dubrovnik biće u posebnom režimu saobraćajaa, objavio je HRT.

"Valja istaći činjenicu da je razdoblje u kojem će biti otežano prometovanje manje od 24 sata", kaže gradonačelnik Mato Franković.

Dvije srednje škole, Gimnazija te Turistička i ugostiteljska škola, u srijedu neće imati nastavu.

"Kod nas je to 580 učenika i u gimnaziji isto tako 500-tinjak učenika, to je ipak jedno prilično velika masa učenika, plus zaposlenici", izjavio je Antun Perušina, direktor Turističke i ugostiteljske škole Dubrovnik.

Stručnjaci ističu da u Dubrovnik stiže zvaničnik kojem prijeti stalna opasnost.

"Kod mjera osiguranja, od trase do kontrole hrane i pića, do protueksplozija, zatim nadzor granica, kontrola stranaca, kontrola domaćih osoba... Zapravo sve mjere koje možemo zamisliti, a pogotovo u današnje vrijeme gdje su aktualni ovi dronovi, pa antidronovi, snajperisti, kontrasnajperisti, mornarica, avijacija, svi su u pripravnosti. Pretpostavljam da bi moglo biti angažirano oko 1.500 ljudi, ali to je vrlo gruba procjena", rekao je Bono Marjanović, stručnjak za sigurnost.

A sve se događa dok još traje turistička sezona. U Dubrovniku trenutno boravi oko 14.000 gostiju. Dubrovčani negoduju.

"Sezona još nije gotova i takvo hvalisanje s ljepotama Hrvatske može se napraviti na nekim drugim mjestima", požalio se za HRT jedan Dubrovčanin.

