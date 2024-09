Dubrovnik proživljava potop, a mladići se tuku (VIDEO)

​DUBROVNIK - Pod vodom je čuveni Stradun, a neobična scena za vrijeme pljuska iznenadila je prolaznike koji su u čudu gledali šta se događa, dok su se dva mladića tukli.

Stiglo je osvježenje u sve dijelove Hrvatske, posvuda pada kiša, a neki dijelovi Hrvatske doživjeli su pravi potop.

Među njima je i Dubrovnik gdje su automobili na saobraćajnicama doslovno "zaplivali".

Ali, ni takvo vrijeme nije smetalo mladićima da se tuku.

Dvojica mladića su se hrvala na Stradunu dok je voda lijevala kao iz kabla.

Zasad je nepoznato jesu li htjeli pod kišom isprobati borilačke vještine ili je u pitanju nešto drugo, navodi "Jutarnji".

In Dubrovnik, Croatia. Witnessing a good old brawl in the rain pic.twitter.com/5yG2ZoiFoO