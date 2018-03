Dučić: Osećam dug prema svojim precima, vratiću ga mirom

Privilegija je biti na Kosovu, kaže za "Politiku" novopostavljeni komandant Američkog kontigenta Kfora na Kosovu, Nik Dučić.

“Osećam dug zahvalnosti prema svojim precima koji su emigrirali u SAD početkom prošlog veka kako bi izbegli probleme u to vreme, a ako u sledećih devet meseci mogu da vratim taj dug, učiniću to održavanjem mira i sigurnosti”, naveo je Dučić.

Kako kaže, pokušava da ojača kosovske sigurnosne i policijske organizacije.

“One jačaju i sada se vidi bolje uključivanje manjina. Čvrsto verujem da će osećaj sigurnosti rasti na svim područjima Kosova, gde će moći bezbedno da se živi. Postoje i izazovi koje treba rešiti, a među njima je i kriminal", kaže pukovnik Dučić.

On navodi da je već imao početne sastanke sa kolegama na Kosovu i u Srbiji i da je uspostavio dobre odnose.

"Sarađujemo sa kosovskom policijom, rešavamo neke stvari i sa kosovskim bezbednosnim snagama, ali naše zajedničke patrole pre svega su sa kosovskom graničnom policijom i srpskim oružanim snagama. Da napomenem da je misija KFOR-a u širem smislu podrška miru i sigurnosti, kao i obezbeđenje slobode kretanja širom Kosova", kaže pukovnik, dodajući da je prijatno iznenađen poboljšanjem infrastrukture od 2010. godine, kad je posljednji put boravio na Kosovu.

Na pitanje kako se osjeća kao prvi američki komandant na Kosovu srpskog porijekla, kaže:

"Znam da bolje razumem složenost Kosova na osnovu priča koje su bile deo mog odrastanja, poznavanja i čitanja o regiji, praćenja vesti, pa samim tim i veće svesti o etničkim i političkim osetljivostima. Kad sam ovde, tragovi koraka koje su moji preci nekad napravili čini mi se neverovatnim. Gde god izađete iz kampa Bondstil naići ćete na tragove istorije na Kosovu".

Uprkos dosadašnjim naporima međunarodnih snaga za održavanje stabilnosti i mira, Srbi koji su se iselili strijepe od povratka u svoje kuće, a "Politika" Dučiću postavlja pitanje šta bi im poručio.

"Razumem da traje povratak ljudi i imovine. Znam da američka ambasada u Prištini pažljivo prati taj proces. Moja poruka onima koji žele da se vrate jeste da to treba da pokušaju, i da im se vrati imovina. Nažalost, postoje i prepreke koje se moraju prevazići i znamo koje su to. Znam da je u nekim slučajevima vrlo traumatično vratiti se i to je lična odluka sa kojom se moraju večno boriti. Ipak, nadam se da će pokušati. Moja i misija KFOR-a jeste da obezbedimo sigurnost i sigurno okruženje da bi se stvorili uslovi da se Srbi vrate", priča Dučić.