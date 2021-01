Dumbović za "Nezavisne": Banjaluka najbolje razumije ovo što proživljavamo

Ruka Banjaluke prema Petrinji zbog sličnih strahota bila bi poruka koliko smo u stvari zajedno kad nam je najteže, poručio je u intervjuu za "Nezavisne" Darinko Dumbović, gradonačelnik Petrinje, grada u Hrvatskoj koji je prošle sedmice doživio strahovit zemljotres, okončan ljudskim žrtvama i ogromnom materijalnom štetom.

NN: Nakon strahota koje ste imali, s vama se solidarisala cijela Evropa, uključujući i BiH, pružajući vam moralnu i materijalnu podršku. Koliko Vam to znači?

DUMBOVIĆ: Katastrofalne razmjere razaranja koje smo doživjeli za nas su ne samo šok, već i trauma. Kad pogledamo s tog aspekta, onda svaka lijepa riječ, ne samo pomoć i ljudska dobrota i humanost, pokazuje da bez obzira na sve razlike koje postoje među ljudima, postoji i pružanje ruke pomoći. Zato hvala svima. Hvala svima u BiH. Vi u Banjaluci ste preživjeli katastrofu, potres, znate šta je to. Normalno da ljudi koji su to preživjeli imaju taj senzibilitet. Evo, mi smo sad iz BiH dobili 12 šlepera građevinskog materijala. Ja sam zahvalio. Mislim da su to dobre, lijepe, humane stvari.

NN: Uz ljudske žrtve, Petrinja je strahovito infrastrukturno stradala. Imate li uopšte predstavu koliko će trajati obnova grada?

DUMBOVIĆ: To su stotine miliona kuna štete. Ja ne mogu špekulirati. Moj grad je cijeli razrušen. Stara jezgra grada, koja je iz 18. i 19. stoljeća, je imala upravo te temelje koji nisu bili baš čvrsti. Ovo je sigurno nešto što je prestrašno. Nijedna ustanova u gradu ne radi zato što je pretrpjela totalnu štetu. Mi smo imali strašno velike infrastrukturne investicije iz EU. Grad Petrinja je, kad su u pitanju energetska obnova, komunalna infrastruktura i tako dalje, investirao blizu 150 miliona eura. Dosta toga je sad devastirano. U tom dijelu smo žalosni i razočarani. Ali u svakom slučaju, to je naša sudbina i križ koji nosimo.

NN: Moram da se osvrnem i na ljude iz Petrinje, od kojih su mnogi porijeklom i iz Banjaluke, a koji za nekoliko dana proslavljaju najradosniji hrišćanski praznik Božić. Jeste li uspjeli razgovarati s njima?

DUMBOVIĆ: Kada su u pitanju odnosi u gradu Petrinji, mi smo svjesni da imamo iza sebe svoju prošlost, da imamo ljudske tragedije svih naroda na ovim prostorima, zbog svega onoga što se preživjelo. Znam da je dosta toga uništeno u našem zajedničkom životu. Te devastirane odnose smo uspjeli staviti na visoku civiliziranost i kod nas kada se slavi - slavimo svi. Imamo određeno poštovanje. Mene kao čovjeka, Hrvata, ne interesira da budem slobodniji od svog susjeda ili komšije.

NN: Je li ova serija potresa razlog više da se odustane od odlagališta radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori?

DUMBOVIĆ: Moj stav je vrlo jasan - za mene to nije prihvatljivo kao čovjeku, kao političaru, gledajući na budućnost ovog područja, gdje je čovjek na prvom mjestu. Ništa ne treba stavljati dok se narod ne pita. Lokalna samouprava je ta uprava koja bi trebalo da odluči. Da li će poruka ovoga potresa, koji je potresao upravo ovaj kraj, dovesti do promjene razmišljanja svih institucija koje prostorno planiraju, da dođu k sebi i izvuku iz toga pouku, to je sad, po momo mišljenju, u drugom prioritetu, koji moramo iskomunicirati svi zajednički. Sad ne bih dizao tenzije u ovom vremenu kad moram ljude spasiti, ljudi su vani, smrzavaju se, 20.000 ljudi postavlja pitanje i moramo im dati odgovor. Sad imamo jednu drugu bitku koju moramo pobijediti, a to nije kovid. Čeka se cjepivo, cijepite se i dođete do kolektivnog imuniteta. Ovo je nešto što ne znate, svaki dan trese i nikad ne znate da li će ponovo tresti i koliko jako.

NN: Plaše li se ljudi jednako kao prvog dana?

DUMBOVIĆ: Ljudi su preživjeli strašan strah, strašnu neizvjesnost. Ostali su bez svog doma. Očekuju da im se pomogne. Stabilnost svakog čovjeka će doći tek kad bude imao stabilan dom.

NN: Ima li u Vama optimizma?

DUMBOVIĆ: Ima. Ja sam čovjek koji ima pozitivnu energiju. Drži me, prije svega, ono što svaki čovjek koji je ovdje želi - ostati kraj svoje kuće. Narod kaže - dosta je, brate mili, više nemamo vremena za neke nove živote, neke nove obnove na drugim mjestima, ili na drugim mjestima neke ponovne adaptacije. Ljudi nisu spremni za neke adaptacije koje su već prošli i mi znamo šta su preživjeli svi skupa.

NN: Hvala Vam i iskreno se nadam da više neće biti nevolja za Petrinju.

DUMBOVIĆ: I ja se isto nadam. Vama hvala što ste zainteresirani da istina o mome gradu dođe i do vas. Poruka je - pozdrav dragim ljudima i svima onima koji žele nešto raditi i zaraditi na kraju, da imam mogućnosti kao gradonačelnik se dogovoriti da mnogi krovopokrivači dođu, da se dogovorimo. Da struka prikaže posao na način da možemo to kvalitetno napraviti. Dakle, kao gradonačelnik Petrinje pozivam sve radno sposobne. Mi želimo stvoriti jednu dobru radnu atmosferu. Dobrodošao je svako ko hoće da pomogne. To bi mi najviše značilo, da mi dođu ljudi koji znaju raditi, sazidati, pokriti krov i zaraditi novce. Neka to Banjaluka organizira ili svi ti gradovi koji čitaju vaš medij. To bi za mene bilo nešto posebno i ta ruka Banjaluke prema Petrinji zbog sličnih strahota bila bi poruka koliko smo u stvari zajedno kad nam je najteže.