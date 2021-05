Dva potresa za sat vremena u Hrvatskoj

ZAGREB - U centralnoj Hrvatskoj danas su u razmaku od sat vremena registrovana dva zemljotresa jačine 3,4 i 2,5 stepena po Rihterovoj skali.

Prvi potres je zabilježen u 17.39 časova, a njegova je magnituda bila 2,5 stepena, objavio je Evropski mediteranski seizmološki zavod (EMSC).

EMSC je naveo da epicentar ovog zemljotersa bio dvadesetak kilometara južno od Velike Gorice.

M2.5 #earthquake (#potres) strikes 28 km S of Zagreb - Centar (#Croatia) 12 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/KZvyH8N9e2