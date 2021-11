Dva zemljotresa kod Gline

ZAGREB - Seizmološka služba Hrvatske objavila je da je u petak uveče registrovala dva umjerena zemljotresa kod Gline.

Prvi zemljotres zabilježen je u 23.09, magnituda mu je bila 3,2 jedinice po Rihteru, a epicentar četiri kilometra sjeveroistočno od Gline. Intenzitet u epicentru bio je IV stepena EMS skale.

Drugi zemljotres magnitude 3,5 registrovan je u 23.21, a njegov intenzitet u epicentru bio je IV-V stepeni EMS skale.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M3.6 in Croatia 41 min ago pic.twitter.com/MG0quz9mzh