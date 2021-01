Dva zemljotresa u Hrvatskoj

ZAGREB - Na području Sisačko-moslavačke županije jutros su se osjetila dva zemljotresa jačine 2,6 i 2,7 stepeni po Rihterovoj skali.

Prvi je, nekoliko minuta prije 8.00 jutros bio jačine 2,6 stepeni, a epicentar je bio 17 kilometara sjeverozapadno od Siska, prenose hrvatski mediji.

Nakon nekoliko minuta osjetio se još jedan potres, a Evropsko-mediteranski seizmološki centar saopštio je da je njegova jačina bila 2,7 stepeni.

Do sada je nakon razornog potresa 29. decembra prijavljeno 35.586 oštećenih stambenih objekata, od čega je pregledano više od 20.600.

Neupotrebljivo zbog vanjskih uticaja je 248, a zbog oštećenja 2.561 pregledani objekt.

Privremeno je neupotrebljivo oko 4.500 kuća.

M2.7 #earthquake (#potres) strikes 9 km W of #Sisak (#Croatia) 13 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/AA2dqHGEGe