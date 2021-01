Dva zemljotresa u Sjevernoj Makedoniji kod Gostivara

SKOPLJE - Zemljotres jačine 3.5 po Rihteru pogodio je jutros u 7.44 sati Sjevernu Makedoniju, objavio je Evropski mediteranski seizmološki zavod.

Epicentar je bio 16 kilometara jugozapadno od Gostivara, na dubini od dva kilometra.

Prethodno je, noćas u 1.36 sati, registrovan zemljotres magnitude 3,2 po Rihteru sa epicentrom 16 kilometara jugozapadno od Gostivara i 55 kilometara jugoistočno od Prizrena na Kosovu i Metohiji.

Do potresa je došlo na dubini od 5 kilometara.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M3.4 in Republic of North Macedonia 42 min ago pic.twitter.com/DWJJ0Aje9G