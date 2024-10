Dvije bebe stare dva i tri mjeseca umrle od zarazne bolesti

​Prema podacima iz Servisa javnog zdravlja, zaključno sa 30. septembrom, u Srbiji su od strane zdravstvenih radnika prijavljena ukupno 1.483 potvrđena slučaja pertusisa, odnosno velikog kašlja, kod kojih je dijagnoza postavljena od početka 2024. godine.

Od početka 2024. godine prijavljena su dva smrtna ishoda uzrokovana pertusisom kod nevakcinisane djece uzrasta dva i po, odnosno tri mjeseca (stopa mortaliteta 0.3 na milion stanovnika). Kod najvećeg broja prijavljenih slučajeva pertusisa dijagnoza je postavljena tokom januara mjeseca, a od marta mjeseca registruje se pad broja oboljelih.

Najveći broj slučajeva registrovan je u uzrasnim grupama osoba starijih od 20 godina, odnosno uzrasta 10 do 14 godina, dok je najveća uzrasno-specifična stopa incidencije zabilježena u uzrasnoj grupi odojčadi mlađe od 12 mjeseci i kod djece uzrasta 10 do 14 godina.

Podsjetimo, pulmolog doktorka Snežana Rsovac iz "Tiršove" svojevremeno je opisala kako izgleda najteža klinička slika koja zbog komplikacija može da dovede do smrtnog ishoda.

"Komplikacija može da bude prelom rebara, najčešće kod veće dece i kod odraslih. Trećina obolele dece mora da se hospitalizuje zato što ima apneje koje se javljaju u više od 68 odsto slučajeva i to dovodi do nedostatka kiseonika. Pertusis ima toksine koji su jako citotoksični i koji mogu da dovedu do upale pluća preko 20 odsto" rekla je dr Rsovac.

Još je dodala:

"Od tih mališana, nažalost, jedan u sto će imati smrtni ishod zato što pertusis toksin stvara povećan broj leukocita, odnosno limfocita i dovodi do limfo-staze koja na plućima dovodi do razvoja slike kolapsa i nemogućnosti da se normalno diše. Pri kašlju imate osećaj da nemate dovoljno vazduha i zaista nemate dovoljno kiseonika. Nemogućnost zadržavanja urina je takođe jedna od komplikacija" istakla je doktorka, prenosi "Telegraf".

