Dvije godine od ubistva Olivera Ivanovića, dokle je stigla istraga?

KOSOVSKA MITROVICA - Na današnji dan prije 2 godine, ubijen je lider Građanske inicijative "Srbija, demokratija, pravda" Oliver Ivanović, dok je ulazio u prostorije svoje stranke u Kosovskoj Mitrovici. Licitiranja sa brojem i identitetima osumnjičenih, krivaca ili optuženih i dalje ne prestaju.

Specijalno tužilaštvo Kosova podiglo je 2. decembra optužnicu protiv šest lica: Nedeljka Spasojevića, Marka Rošića, Dragiše Markovića, Žarka Jovanovića, Radeta Basare i Silvane Arsović, kojom ih tereti za umiješanost u ubistvo Ivanovića.

Spasojević i Rošić su u pritvoru od hapšenja, u novembru pretprošle godine, Basara od oktobra prošle godine, dok se ostali brane sa slobode.

Optužnicom se okrivljeni terete za krivična djela učešće ili organizacija kriminalne grupe, zloupotreba službenog položaja ili ovlašćenja, pomoć u izvršenju krivičnog djela teškog ubistva, neovlašćeno posjedovanje, kontrola ili posjedovanje oružja, otkrivanje službene tajne, zloupotreba službene dužnosti u saizvršenju i manipulacija dokazima, u saizvršilaštvu.

Navodi se i da ova navodna kriminalna grupa nije formirana slučajno, već da djeluje od 2011. godine.

"Optuženi su aktivno učestvovali u kriminalnim aktivnostima grupe, znajući da će takvo učešće doprinijeti sprovođenju kriminalnih aktivnosti i direktnom ili indirektnom pribavljanju finansijske ili druge materijalne koristi, u cilju proširenja kontrole preduzeća na teritoriji i kontrole politike u sjevernom dijelu Mitrovice", piše u saopštenju kosovskog tužilaštva.

Građanska inicijativa podsjetila je da je specijalni tužilac podigao optužnice protiv šest osoba srpske nacionalnosti, u kojima se navodi njihova umiješanost u ubistvo lidera Građanske inicijative "Sloboda, demokratija, pravda".

"Fotografije delova optužnice, kao 'ekskluzivno' javnosti predočene izjave zaštićenih svjedoka, dijelovi obdukcionog nalaza su osvanule u kosovskim medijima, dok osumnjičeni i njihovi branioci nisu dobili na uvid niti optužnice niti predmete spisa. To govori da je bitniji nečiji publicitet nego sprovođenje zakona u ovom ozbiljnom slučaju, rješavanju ubistva srpskog političara", navode iz GI SDP.

Na optužnici se našla i sekretarica Olivera Ivanović, Silvana Arsović, što GI SDP najoštrije osuđuje.

"Ovaj vid psihološkog i političkog pritiska na jednu samohranu majku, jednu vrednu sekretaricu koja se i toga jutra kao i 13 godina pre našla na svom radnom mestu. Silvana Arsović u ovom slučaju predstavlja kolateralnu štetu dok je ubica na slobodi", navodi se u saopštenju GI SDP.

Pripremno ročište pred početak suđenja optuženima za učešće u ubistvu Olivera Ivanovića počelo je 30.12.2019. godine u Specijalnom sudu u Prištini, iako je prvobitno bilo najavljeno da će ročište biti zatvoreno za javnost, novinarskim ekipama je bilo dozvoljeno da prisustvuju toku saslušanja.

Međutim, ročište je odloženo je za 11. februar 2020. godine, jer dopunjena optužnica nije prevedena na srpski jezik. Suđenje je odloženo na prijedlog predsjednika suda Veljona Kurtaja, pošto je konstatovao da nedostaje prevod dopunjene optužnice, koja je u sud stigla u petak, 27. decembra 2019. godine.

Milena Ivanović: Sumnjam u namere prištinskih pravosudnih organa

"Imam puno informacija, sklapam neku svoju sliku i pokušavam da dođem do istine, kada budem, i ako ikada budem sasvim sigurna, reći ću ko je ubio Olivera", poručuje Milena Ivanović, dan uoči dvogodišnjice ubistva njenog supruga, lidera Građanske inicijative "Sloboda, demokratija, pravda".

Ona sumnja u namjere prištinskih pravosudnih organa i kaže da je razočarana, jer i poslije dvije godine nema imena ubica i nalogodavaca.

"Sada imamo optužnicu koju su podigli prištinski istražni organi, ali u njoj se ne spominju ni imena ubica, ni imena nalogodavaca. Imamo nekoliko ljudi koji se tamo spominju i koji su, navodno, učestvovali u pomaganju ubistva. Mislim da je dve godine predug period za tako površne informacije koje smo sada dobili ovim optužnicama. Žao mi je što me sve to navodi na sumnju u iskrenost prištinskih istražnih organa, ali apsolutno verujem u to da će istina naći put i da ćemo dobiti imena Oliverovih ubica. To zaslužuju i Oliver i njegova porodica", naglasila je Ivanović u intervjuu za "Kosovo onlajn".

Na Olivera Ivanovića pucano dok je ulazio u prostorije stranke.

"Nepoznati napadači pucali su jutros u 8:30 časova na Olivera Ivanovića u Kosovskoj Mitrovici dok je ulazio u prostorije stranke. On je bez znakova života primljen u bolnicu u Kosovskoj Mitrovici", glasila je vijest koja je 16. januara 2018. godine odjeknula i potresla javnost.

Na lidera GI SDP, prema detaljima optužnice, pucano je sa 6 hitaca iz auta opel astra, bez registarskih tablica i sa zatamnjenim staklima.

Ubica i jedan ili više njegovih pomagača kobnog jutra vozilom su pratili Ivanovića od njegovog stana u Ulici Lole Ribara, prošavši pored spomenika caru Lazaru, poslije čega su ga pretekli i u automobilu sačekali ispred stranačkih prostorija u Sutjeskoj ulici. Kada je Ivanović stigao blizu kapije dvorišta u kojem su smještene kancelarije GI SDP, ubica je sa zadnjeg sjedišta otvorio vatru na njega. Prema rezultatima obdukcije, Ivanović je pogođen sa šest metaka u gornji dio grudnog koša.

Povrijeđeno mu je nekoliko vitalnih organa i on je iskrvario prije dolaska Hitne pomoći.

Atentatori su istim automobilom pobjegli prema Medicinskoj školi i, dalje, ka naselju Brđani, gdje su u Ulici vojvode Putnika, zapalili astru. Iako je spaljeno vozilo brzo pronađeno, u njemu nisu otkriveni tragovi.

Oliver Ivanović sahranjen je u Aleji zaslužnih građana na beogradskom Novom groblju.

Pomen kojim se obilježava druga godišnjica ubistva Olivera Ivaonvića, održava se u kripti Hrama Svetog Save na Vračaru, sa početkom u 8.15 časova, u vrijeme kada je lider GI SDP ubijen.

(Telegraf.rs)