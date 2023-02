Dvije klinike bez maltera i grijanja: U podrumu se i liječi i kuva

Čekaonice i prijemni šalteri klinika za endokrinologiju i kardiologiju na jednom mjestu, u dijelu, u koji od izgradnje zgrade 1929. godine nije ušao pacijent. Uprava je ovaj prostor u Beogradu, do pola ukopan u zemlju, za kratko vrijeme morala da pretvori u ambulante i čekaonice kada su obje klinike iz Poliklinike, zbog rekonstrukcije kula u Kliničkom centru Srbije, morale da se isele.

Da bi se smanjile ogromne gužve, osposobljeni su novi šalteri, dodate stolice, osposobljene još tri ambulante u dijelu hodnika gdje zbog vlage otpada malter, sa cijevi izolacija, a vrata izgledaju kao da su tu od pamtivijeka. Nema ni grijanja.

"Pacijenti nisu prolazili tim delom, to je bio tehnički prolaz. Samo jedan početni deo toga, od ulaza u kliniku do lifta je korišćen za prevoz nepokrentih bolesnika. To je bio deo u kome pacijenti nisu čekali na pregled i nisu boravili", kaže prof. dr Nebojša Lalić, direktor Klinike za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma.

Pacijenti sa kojima je RTS razgovarao imaju razumijevanja za uslove u kojima se klinike nalaze. Ima, kažu, i gore. Bitno im je, ističu, da pregled može da se obavi.

U ambulantama Klinike za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma godišnje se liječi skoro 50.000 pacijenata, a hospitalizuje njih oko 3.000.

U podrumu, gdje je ekipa RTS-a razgovarala sa pacijentima koji čekaju pregled, nalazi se još i kuhinja, ali i prostorije u kojima se presvlače ljekari i sestre.

"Treba da se nađe prostor za ambulante na drugom delu klinike i da se takođe proširi, da se u samom hodniku nađe još mesta za ambulante, kao i da se izgled samog hodnika privede nameni, s obzirom da su to skoro podrumske prostorije za koje nikada nije bilo dovoljno sredstava da se nešto posebno renoviraju", rekao je profesor Lalić.

Kada se završi druga kula Kliničkog centra Srbije, ambulante obje klinike preseliće se u novi prostor Poliklinike i više neće biti potrebe da se pacijenti pregledaju u ovom prostoru.

Poslije toga, nadaju se u upravi, doći će na red da se, prvi put od izgradnje, kompletno rekonstruiše i Klinika za endokrinologiju, koja se prostire na 9.000 kvadratnih metara.