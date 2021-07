Dvije popularne plaže u Hrvatskoj nisu za kupanje

ZADAR, DUBROVNIK - Dvije popularne plaže u Hrvatskoj, prema upozorenjima koja stižu iz Zadarske i Dubrovačke županije, nisu za kupanje, javili su hrvatski mediji.

U oba slučaja došlo je do izlijevanja fekalija u more.

UIz Zadarske županije danas su poslali obavijest kako je na popularnoj plaži Jadran (kod cafe bara Marex) u Zadru došlo do izlijevanja fekalija i na plaži se trenutno ne preporučuje kupanje.

"Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije, temeljem dojave nadležnih službi Grada Zadra, izvješćuje javnost da je, dana 15. jula 2021. godine, u jutarnjim satima, došlo do začepljenja cjevovoda na mjestu gdje postoji mješoviti sistem odvodnje te posljedično i izlijevanja fekalnih voda u more na Obali kneza Trpimira, na Brodarici, u Zadru, zbog čega je došlo do kratkotrajnog onečišćenja mora na plaži Jadran (kod caffe bara Marex). Na navedenoj plaži se stoga do daljeg ne preporučuje kupanje. Sanacija cjevovoda je izvršena, a Zavod za javno zdravstvo Zadar pratiće kvalitet mora na navedenoj plaži te će o prestanku onečišćenja javnost biti izvještena posebnom obavijesti", stoji u obavijesti županije.

Isti problem i na dubrovačkoj plaži hotela Dubrovnik President.

Tamo je 12. jula utvrđeno da je more onečišćeno fekalijama, zbog čega se ondje do daljeg ne preporučuje kupanje, izvijestili su u četvrtak iz Dubrovačko-neretvanske županije.

Onečišćenost fekalijama, tačnije bakterijom ešerihija koli potvrđena je ispitivanjem kvaliteta mora na tom kupalištu, koje je peti put u sezoni proveo Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije.

"Utvrđeno je da rezultati analize mora za kupanje na plaži Hotela Dubrovnik President prelaze granične vrijednosti za mikrobiološki parametar Ešerihija koli", navode iz Zavoda.

Uzorci mora uzimaće se dok ne prestane onečišćenje o kojem su obaviještene Inspekcija zaštite okoline i ostale mjerodavne inspekcije.