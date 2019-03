Dvojac iz Srbije pao u Australiji: Prodavali ekstazi i oružje

Srbi Stefan Opačić i Igor Katarić i Australijanac Džasper Džon Di uhapšeni su u Brizbejnu u australijskoj provinciji Kvinslend zbog trgovine drogom. Policija je od njih zaplijenila drogu u vrijednosti od oko 1,3 miliona australijskih dolara, kao i 30.000 dolara u kešu.

"Policajac koji se predstavljao kao kupac dva puta je od uhapšenih pazario po 50 grama ekstazija i platio im po 3.400 dolara. Istraga je trajala dva mjeseca, a prilikom pretresa objekata u kojima su živjeli osumnjičenih pronađeno je oko 6,6 kilograma ekstazija, čija je vrijednost procijenjena na više od 1,3 miliona dolara. Pronađeno je i zaplijenjeno oko 30.000 dolara u gotovini za koje se pretpostavlja da potiču od prodaje narkotika, kao i pištolj sa prigušivačem. Zbog toga će, osim za trgovinu narkoticima, osumnjičeni biti optuženi i za ilegalno posjedovanje oružja, rekao je lokalnim medijima predstavnik policije.

On je novinarima dodao da se Stefanu Opačiću na teret stavlja još jedna optužba, da je na parkingu teretane prodao jednom Australijancu pištolj za 15.000 dolara.

Opačiću ovo nije prvi put da je u sukobu sa zakonom. On je prošle godine osuđen uslovno na dvije godine i 200 sati društvenokorisnog rada zbog razbojništva. On je tada, zajedno sa mlađim bratom i još jednim drugom, presreo mladića od 18 godina ispred jednog noćnog kluba. Od njega su zatražili da im preda novac. Stefan je iz novčanika izvadio 550 dolara, a potom prazan novčanik vratio žrtvi. Tokom suđenja je priznao krivicu i izjavio da se kaje, ali je nedavno ponovo uhapšen.

Sva trojica uhapšenih ostaće iza rešetaka do sljedećeg pojavljivanja pred sudom. Opačićeva majka nije željela novinarima ispred sudnice da komentariše optužbe protiv njenog sina, rekavši samo da je ona "fin mladić" i da je iznenađena njegovim hapšenjem.

Hapšenje Srba u Australiji

Srbin Ivan Tešić osuđen je na osam i po godina zatvora u februaru ove godine zbog optužbi za trgovinu narkoticima. Policija je kod Tešića, inače vlasnika noćnog kluba na Zlatnoj obali, pronašla šest boca tečnog metamfetamina, u kojima je bilo 3,6 kilograma ove droge čija je vrijednost procijenjena na oko 3,25 miliona autralijskih dolara.

Pucao Kinezu u glavu zbog droge

U Brizbejnu je u novembru prošle godine na devet i po godina zatvora osuđen i Srbin Bogdan Ćuić, inače vođa zloglasne moto-bande "Bandidosi" iz tog grada, zbog ubistva kineskg mladića Džeka Lija. Ćuić je Kinezu pucao u glavu ispred jednog tržnog centra, a razlog za ubistvo bila je svađa oko kokaina.

