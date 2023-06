Džonić osuđen na doživotni zatvor zbog ubistva tročlane porodice Đokić

NIŠ - Viši sud u Nišu danas je izrekao prvostepenu presudu doživotnog zatvora Goranu Džoniću koji je optužen za ubistvo tročlane porodice Đokić iz Aleksinca - Gorana (57), Gordane (56) i njihove kćerke Lidije (25), 26. septembra 2021. godine, javlja reporterka "EuronewsSrbija".

Džonić je pored teškog ubistva bio optužen i za nedozvoljenu proizvodnju, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Tužilac u ovom slučaju i Džonićeva odbrana šestog juna su iznijeli završne riječi. Viši javni tužilac Tatjana Stevanović je u svojoj završnoj riječi navela da je analizom dokaza utvrđeno da je okrivljeni Džonić izvršio krivično djelo za koje se sumnjiči, odnosno da je ubio tročlanu porodicu, pa je nakon toga predložila sudu da ga osudi na kaznu doživotnog zatvora. Sa završnim riječima tužioca složili su se i punomoćnici oštećenih.

Sa druge strane, odbrana je od suda tražila oslobađajuću presudu. Kako je tada navela advokatica Biljana Pešić, koja Džonića brani po službenoj dužnosti, "izvedenim dokazima nije dokazano izvršenje krivičnog djela kako je opisano u optužnici".

Istraga o ubistvu tročlane porodice Đokić je završena u decembru prošle godine i tada je podignuta optužnica koja je inače dva puta vraćana u Više javno tužilaštvo. Džonić i njegov branilac nakon toga su se žalili Apelacionom sudu ali je ona odbijena, pa su se tako već u januaru stekli uslovi za održavanje prvog prpremnog ročišta.

Džonić je na prvom pretresu iznio svoju odbranu i negirao optužbe. Njegova advokatica rekla je tada da on zbog bolesti nije mogao da izvrši zločin, kao i da premješta tjela do jame. Ona je tražila da se preispita može li on u uopšte da bude u stanju da prati suđenje, budući da je duže vrijeme proveo u pritvoru.

Tokom suđenja svjedoci su se nizali. Svoje iskaze dali su policijski službenici koji su učestvovali u pretresima porodične kuće Džonića i kuće u izgradnji njegovog sina.

Takođe, svjedočili su i vještak balističar, neuropsihijatar i metalostrugar od kojeg je Džonić navodno tražio pomoć kako bi mogao da napravi prigušivač. U sudnicu je tada donijet i pištolj kojim je izvršen zločin.

Podsjetimo, tročlana porodica Đokić iz Aleksinca posljednji put je viđena u nedjelju, 26. septembra 2021. godine. Njihov nestanak je prijavljen policiji 28. septembra, kada su rođaci shvatili da mjenjačnica koju su držali, već drugi dan nije otvorena.

Đokići se od nedjelje nisu javljali na telefone, a tog dana su posljednji put bili aktivni na Viberu, izjavila je tada medijima njihova rođaka.

Od srijede 29. septembra o slučaju nestale porodice počeli su da izvještavaju mediji, kada je intenzivirana i policijska potraga. Mediji su tada prenijeli da je njihov automobil "folksvagen pasat" crne boje snimila nadzorna kamera na perionici, kod mosta u Žitkovcu. Rođaci su svjedočili da su Đokići bili kod Goranove majke u selu Moravac, i pretpostavljalo se da su se odatle uputili ka Aleksincu.

"Bili su kod majke na večeri u nedelju i od nje otišli oko 12 sati uveče. U ponedeljak smo ih pozvali na fiksni telefon i niko se nije javio. Juče smo ih opet zvali tri puta i niko se nije javio. Kada sam došla s posla kući pozvala sam ih na mobilni i nisu se javili. Moja ćerka je otišla do njihove radnje, ali nikog nije bilo tamo. Potom smo otišli u policiju da prijavimo njihov nestanak", navela je tada rođaka Verica Đokić.

Kako su dani odmicali, a od Đokića nije bilo traga, policija je intezivirala istragu i apelovala na građane da pomognu u istrazi, ukoliko imaju bilo kakvu informaciju. Objavljen je i broj registarske tablice njihovog automobila.

Policija je pretraživala okolna mjesta pored kojih su, kako se pretpostavljalo, prolazili Đokići. Angažovani su pripadnici Žandarmerije, a helikopter MUP-a je nadlijetao područje.

Pretražen je dio oko Moravskog Bujmira, koje se nalazi na nekoliko kilometara od Aleksinca, kao i okolina Moravca i okolnih sela, s posebnim fokusom na priobalje rijeke Južne Morave. Ronioci su pretraživali čak i Bovansko jezero.

U četvrtak, 30. septembra, policija je pretražila i stan porodice Đokić, u nadi da će naći neke tragove, ali ništa nije ukazivalo na to da su Đokići otputovali. U petak su angažovani i vatrogasci, kao i helikopteri i kvadovi.

Međutim, dalja istraga je pokazala da porodica Đokić ipak te noći nije išla uobičajenim putem i da nisu skrenuli na prvoj raksrsnici, već su krenuli kontraputem. Ispostavilo se da ih je kamera posljednji put snimila u selu Tešice, koje je od Moravca udaljeno više od osam kilometara i to dva sata kasnije.

Drugog oktobra, u ataru sela Tešica, prema Trnavi, desno od puta pored Morave, pronađen je zapaljen automobil, koji je, ispostaviće se, pripadao nestaloj porodici.

Automobil je policija pronašla na nepristupačnom terenu i tada blokirala područje kako ne bi došlo do uništavanja dokaza. U automobilu nisu pronađena tijela, te je potraga za Đokićima nastavljena. Policija je nešto kasnije pronašla i spaljena tijela članova porodice Đokić, u šipražju u ataru sela Moravac, osam kilometara dalje od automobila, prenosi "EuroNews".

Po nalogu višeg javnog tužioca u Nišu, tijela su odvezena na obdukciju, a policija je od tog trenutka počela da radi na rasvetljavanju ubistva. Direktor policije je tada rekao da je ubica pokušao detaljno da isplanira zločin, a kao motiv naveo da se najverovatnije radi o koristoljublju.