Džonson: Nećemo nametnuti rješenje, daćemo prostor Vučiću

BEOGRAD - Američki senator Ron Džonson istakao je večeras da će američka administracija pod predsjednikom Donaldom Trampom podržati i dati prostor predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću da pronađe fleksibilno rješenje za kosovsko pitanje

"Mi znamo koju odgovornost imamo i da imamo šta da ponudimo. Nećemo nametnuti nikakvo rješenje. Podržaćemo predsjednika Vučića i dati mu prostora da pronađe flesibilno rješenje", rekao je Dzonson i dodao:

"Imate hrabrog lidera. On želi najbolje srpskom narodu", kazao je Džonson, na zajedničkoj konferenciji za štampu, poslije razgovora sa predsjednikom Srbije.

Izrazio je uvjerenje da će Vučić biti hrabar da riješi ovaj problem, za šta može da računa, kaže, na svu njegovu podršku.

"Daću sve od sebe da vam dam podršku, kao i ljudima koji žele da se bave ovim pitanjem, ljudima na Kosovu i u Srbiji, koji se bore za mir i stabilnost", poručio je on.

Džonson je istakao da američki narod želi da vidi Srbiju uspješnu.

"Svi smo ljudska bića i želimo iste stvari - mir, bezbjednost, stabilnu situaciju, gdje možemo da dižemo porodice, da imamo posao, prosperitet, perspektivu. Američki narod želi to sve za sve na svijetu. A kada mi obratimo pažnju na jedan dio svijeta, kao što su Srbija ili Balkan, razumite da je to nešto što želimo za vas", podvukao je on.

Džonson je čestitao Vučiću na ekonomskom napretku Srbije, rekavši da SAD vole da vide to.

Podsjetio je da je američka administracija nedavno ugostila srpsku premijerku Anu Brnabić i šefa srpske diplomatije Ivicu Dačića povodom 100-te godišnjice podizanja srpske zastave na Bijeloj kući.

"Lijepa je slučajnost što se to dešava u trenutku kada postoji mogućnost napretka Srbije i može dati rješenje za dugotrajni problem, da se pomogne da se stabiliše ne samo Srbija, već cijeli Balkan", objasnio je on.

Džonson je istakao da je SAD jasno koliko je Srbija bitna za uspjeh balkanskog regiona u cjelini, kao i važnosti da se kosovski problem riješi.