Džonson: Tramp zainteresovan za rješavanje pitanja KiM

VAŠINGTON - Američki predsjednik Donald Tramp zainteresovan je da se riješi pitanje Kosova, kaže republikanski senator i predsjedavajući senatskog Pododbora za Evropu Ron Džonson.

On je za "Glas Amerike", komentarišući konstataciju da je očigledan preokret u američkoj politici prema Srbiji i Kosovu i odgovarajući na pitanje da li je predsjednik Tramp i lično zainteresovan da se ovo pitanje riješi, odgovorio potvrdno.

"Jeste. Ova administracija je zainteresovana za to. Tri puta sam putovao na Balkan, jer me je na to ohrabrio pomoćnik državnog sekretara Ves Mičel. Ljudi u Srbiji i na Kosovu treba da budu sigurni da su ova adminsitracija, Senat i Kongres su zainteresovani da pomognu da se dođe do rješenja. Znate, predsjednik Tramp ima malo drugačiji pristup u rješavanju nekih pitanja, razmišlja van utvrđenih okvira. Ali, uviđamo koliko je važan Balkan i koliko je važno da se stabilizuje", kaže Džonson.

On je ponovio da SAD ne postavljaju crvene linije kada je riječ o rješavanju pitanja Kosova i da ohrabruju lidere na dogovor, ali je istakao da to neće biti ni lako, ni brzo.

"Želimo da uradimo sve što možemo da ohrabrimo i omogućimo predsjedniku Vučiću i zvaničnicima sa Kosova da rješe dugogodišnji spor i postignu dogovor koji će omogućiti stabilnost na Balkanu", navodi Džonson.

Na pitanje kako je moguće doći do rješenja ako tenzije tako često rastu, Džonson odgovara:

"Nadajmo se da ove incidente možemo da svedemo na minimum, da dvojica lidera nastave dijalog i potragu za rješenjem. Amerika je tu da ih podrži i da im da prostor. Dogovor moraju postići dvije vlade i niko im ništa ne može nametati".

Amerika, ponavlja Džonson ono što je rekao nedavno u Beogradu, nema crvene linije kada je riječ o rješavanju pitanja Kosova, otvorena je za "teritorijalne korekcije" i ne ograničava dogovor vremenski. Ovakav stav SAD zastupaju proteklih nekoliko mjeseci, ne i od početka Trampovog mandata.

Komentarišući situaciju koja je politički nestabilna i u Makedoniji, u kojoj je zapad podržao rezultate referenduma na kojem nije glasao dovoljan broj birača, senator Džonson kaže da je sada ključ u dvojici premijera - Zoranu Zaevu i Aleksisu Ciprasu, a da će SAD nastaviti da podržavaju sprovođenje nepopularnog sporazuma.

To bi, kako on kaže, učinile i u slučaju da Vučić i Tači postignu dogovor nepopularan u obje zemlje.

Govoreći o tome da li Zapadu smetaju česte posjete predsednika Srbije Aleksandra Vučića Moskvi, Džonson kaže da česti susreti Vučića i Putina ne brinu Ameriku.

Džonson ističe da razumije Vučićevu potrebu da održava dobre odnose sa Rusijom iako, kaže, Rusija za razliku od Zapada Srbiji ne nudi ekonomski prosperitet.

"Nemam problem s tim što Vučić želi da održava dobre odnose sa Rusijom i da nastavi dijalog sa Vladimirom Putinom. Ali mislim da je jasno rekao u kom smjeru će ići srpska ekonomija i srpsko društvo - ka Zapadu", kaže on.