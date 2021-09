EU: Odmah spustiti tenzije između Beograda i Prištine

​BRISEL - Portparol EU, Peter Stano, pozvao je Beogrda i Prištinu da odmah spuste tenzije i da se uzdrže od jednstranih poteza.

On dodaje da se specijalni predstavnik EU, Miroslav Lajčak, trenutno nalazi u Beogradu gdje će se u 14 časova sastati se predsjednikom Vučićem, kao i da se Lajčak posljednjih sati čuo sa političkim liderima na Kosovu povodom situacije.

Stano je odgovarajući na pitanje Tanjuga o situaciji na administrativnim prelazima između sjevera KiM i Centralne Srbije, poručio da je sloboda kretanja jedna od osnova EU i da se od Beograda i Prištine očekuje da promoivišu tu slobodu u regionu.

"Pozivamo obe strane da se uzdrže od jedonstranih akcija i da spuste tenzije, odmah. Takođe, pozivamo obe strane da svim pitanjima bave kroz dijalog u Briselu i da ga koriste kao platformu za rješavanje svih otvorenih pitanja koje imaju međusobno, uključujuci i slobodu kretanja i tablice", kaže Stano.

"EU očekuje da Kosovo i Srbija izgrade atmosferu pogodu za pomirenje , regionalnu saradnju i dobrobit garađana. To je ključno za postizanje sveobuhvatnog pravnoobavezujućeg sporazuma kome posredujemo i koji će omoguciti konačnu normalizaciju odnosa između Srbije i Kosova", zaključio je Stano.

Na pitanje Tanjuga zašto EU uvek koristi formulaciju "obe strane" kada poziva na uzdržanost od jednostranih akcija, kada je očigledno ko takve akcije sprovodi, portparol EU kaže da je svaka tenzija nastala kao "akcija ili reakcija na nešto".

"Kroz istoriju dijaloga i odnosa Beograda i Prištne vidjeli smo međusobna optuživanja. Zato naglašavamo da se sva otvorena pitanja rješavju kroz dijalog kome posreduje EU i to se odnosi na obe strane. To je jedni put naprijed. U suprotom biće stalno konfrontacija, a mi to ne želimo u našem neposrednom susjedstvu", zaključuje Stano.