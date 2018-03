EU driješi kesu za zapadni Balkan

BANJALUKA - Evropska unija proširiće investicioni okvir za zapadni Balkan s namjerom da podstakne investicije, trgovinsku razmjenu i pruži podršku novoosnovanim preduzećima i stručnom obrazovanju.

Plan za kojim će posegnuti Evropska komisija nagoviješten je u strategiji za kredibilnu perspektivu proširenja i pojačan angažman EU sa zapadnim Balkanom, koja je nedavno usvojena u Evropskom parlamentu.

"Predviđeno je povećanje finansiranja u oblastima transporta, energetike, društvenog sektora, životne sredine i razvoja privatnog sektora, uključujući i digitalnu ekonomiju", navedeno je u strategiji, uz napomenu da Evropska komisija pored direktnog ulaganja u projekte nastoji i da značajno podstakne pružanje garancija da bi podstakli privatne investicije u zapadni Balkan.

Iako je trgovinska razmjena između EU i zapadnog Balkana 2016. godine premašila 43 milijarde evra, jedan od prioriteta biće stvaranje uslova za njen dalji rast.

"Kako bi taj cilj bio ostvaren, Evropska komisija će dodatno olakšati trgovinsku razmjenu između EU i zapadnog Balkana", naglašeno je strategiji.

Uz pomoć programa EU za konkurentnost preduzeća biće podsticane veze između poslovne zajednice u dijaspori i preduzetnika u EU i na zapadnom Balkanu.

"Kako bi podstakli preduzetništvo i inovacije, Evropska komisija će uvesti plan za podršku transfera tehnologije u novoosnovanim preduzećima u regionu i podržati uspostavljanje inteligentne specijalizacije i kružne privrede. Kroz novu ojačanu socijalnu dimenziju za zapadni Balkan, Evropska komisija će raditi na tome da podrži zapošljavanje i socijalnu politiku, podstičući angažovanje svih nivoa vlasti, socijalnih partnera i civilnog društva", istaknuto je u dokumentu.

Evropska komisija predlaže i održavanje godišnjeg sastanka ministara EU i zapadnog Balkana o pitanjima iz oblasti socijalne politike i zapošljavanja radi razmjene mišljenja.

"Trebalo bi predvidjeti veću finansijsku pomoć u socijalnom sektoru u vidu investiranja u obrazovanje i zdravstvo kako bi se doprinijelo socijalnom uključivanju, te pružiti veću podršku stručnom obrazovanju, obukama i vještinama, te obučavanju nastavnika i osoblja u predškolskom obrazovanju. Finansiranje u okviru programa "Erasmus plus" biće udvostručeno", istakli su u Evropskoj komisiji.

Ekonomista Goran Radivojac smatra da EU želi da učini prostor zapadnog Balkana kompatibilnim sistemu koji je stvorila i da zato i investira u oblasti koje smatra prioritetnim na tom putu.

"EU želi da zaokruži evropski kontinent i do nas je koliko ćemo mi biti agilni u tom procesu. BiH do sada nije dovoljno koristila fondove EU za finansiranje različitih projekata. Investiranje u različite oblasti može doprinijeti napretku, ali to je obostran proces. Polako, ali sigurno postajemo dio jedinstvenog ekonomskog prostora htjeli mi to ili ne," istakao je Radivojac.

Javne nabavke

U Evropskoj komisiji navode da će raditi na podršci profesionalizmu i nezavisnosti službenika i na jačanju nadzora kako bi bilo omogućeno praćenje cijelog ciklusa javnih nabavki.

"Da bi ovi napori bili efikasni, potrebna je čvrsta politička posvećenost rješavanju problema korupcije navela je Evropska komisija."

Mjere EU za zapadni Balkan

- Veće finansiranje transporta, energetike, društvenog sektora, životne sredine, privatnog sektora, digitalne ekonomije

- Pružanje garancija za privatne investicije

- Olakšanje trgovinske razmjene

- Podsticanje konkurentnosti preduzeća

- Podrška transferu tehnologije i novim preduzećima

- Podrška uspostavljanju kružne privrede

- Jača socijalna dimenzija

- Investiranje u obrazovanje i zdravstvo

- Veća podrška stručnom obrazovanju

- Finansiranje programa "Erasmus plus" biće udvostručeno

