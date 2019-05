Edi Rama o Haradinaju: Lažov; Haradinaj o Rami: Brat

PRIŠTINA - Iako ga je albanski premijer Edi Rama nazvao lažovom, kosovski premijer, Ramuš Haradinaj, izjavio je u četvrtak da mu je njegov kolega "brat", prenosi KoSSev.

Haradinaj je ovo izjavio nakon što je odao počast na grobu heroja Iljira Konuševcija i Hazira Maljaja. On je rekao da poštuje instituciju svog albanskog kolege, prenio je portal KoSSev pisanje prištinske Koha ditore.

"Premijer Albanije je institucija koju ja izrazito poštujem. Premijer Edi Rama je moj brat, kao i svi Albanci gdje god da se nalaze. Reći ću istinu bez obzira na to da li će to nekom da se svidi ili ne. Rekao sam istinu i o samitu održanom u Berlinu", izjavio je on.

Na pitanje novinara o izjavi visoke predstavnice EU, Federike Mogerini, koja je odbacila navode da je ona zajedno sa predsjednicima Vučićem i Tačijem, kao i premijerom Ramom bila dio plana za podjelu Kosova, Haradinaj nije odgovorio direktno.

On je rekao da je najveći uspjeh Berlinskog samita prelazak procesa dijaloga sa šefice Federike Mogerini pod odgovornost njemačke kancelarke Angele Merkel i francuskog predsjednika Emanuela Makrona.

"Dakle, proces dijaloga je udaljen sa jedne adrese, koja je mogla da iznenadi Kosovo sa jednim lošim sporazumom. Veoma je važno za svakog ko je vjerovao da će podelom Kosova postići sporazum između Kosova – Srbije i svako je mogao da vidi da je taj projekat završen. Dakle, preusmjeravanjem procesa dijaloga od gospođe Mogerini ka kancelarki Merkel, koja ima jasan i stalan stav koji je protiv pomjeranja granica – sada mislim da možemo biti mirniji. Trebalo bi da budemo pažljiviji jer kuhinje nastavljaju sa spremanjem, ali za nas više nema rizika od podele Kosova", rekao je Haradinaj.

Na kraju, Haradinaj je dodao i da bi granični režim sa Albanijom trebalo da se mijenja.