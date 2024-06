Ekspert upozorava: Teoretski cijela Evropa može da ostane bez struje

ZAGREB - Prva saznanja hrvatskih institucija i kompanija zaduženih za snabdijevanje električnom energijom o uzrocima kolapsa elektroenergetskog sistema u Dalmaciji, BiH, Crnoj Gori i Albaniji ukazuju na kvar na dalekovodu između Albanije i Grčke.

"Za istrage ovakvih incidenata na evropskom nivou osnivaju se ekspertski paneli koji će uraditi izvještaj o poremećaju ovog tipa. Kao rok za istragu i izradu izvještaja predviđeno je vrijeme od šest mjeseci, što potvrđuje da su istrage detaljne i kompleksne. Iako imamo neke preliminarne podatke o uzrocima ispada, bilo bi neodgovorno da ih sada iznosimo kao konačne. Ispad sistema u Hrvatskoj je bio trenutan", naveo je direktor Sektora za vođenje elektroenergetskog sistema u Hrvatskom operateru prenosnog sistema (HOPS) Danko Blažević potvrdivši da se ispad u sistema dogodio danas.

Blažević nije sklon procjeni da je do kvara došlo zbog toplotnog udara koji traje na području Balkana. Potvrdio je da su problemi sa internetom koje su prijavili potrošači u Dalmaciji u vezi sa ispadom elektroenergetskog sistema.

"Ako internetski provajderi troše električnu energiju iz sistema i nemaju rezervna napajanja, sigurno da ne mogu pružiti svoje usluge kako treba", naznačio je Blažević.

Složio se sa ocjenama da je južni dio Hrvatske po pitanju električne energije zavisan od Crne Gore jer je, podsjetio je HOPS-ov stručnjak, cijela Evropa međusobno uvezana u snabdijevanju strujom što, zaključio je, ima i prednosti i mane.

"Prednosti su da možemo uvoziti ili izvoziti električnu energiju, a mana je da se poremećaji prenose iz jednog sistema u drugi", upozorio je Blažević.

Govoreći o reakciji HOPS-a i HEP-a na pucanje elektroenergetskog sistema naslonjenog na Crnu Goru, Blažević je pojasnio da se u takvim situacijama aktiviraju sistemi relejne zaštite koji u djeliću sekunde reaguraju i ograniče kvar.

"Teoretski može cijela Evropa da ostane bez električne energije", dodao je Blažević.

Objasnio je da se prespajanje snabdijevanja električnom energijom obezbjeđuje aktiviranjem dalekovoda koji prosljeđuju napon na distribuciju, koja dalje distribuira energiju. On je demantovao tvrdnje da je prvi put došlo do kolapsa snabdijevanja električnom energijom, i podsjetio da je devedesetih godina prošlog vijeka Dalmacija 73 puta imala prekid snabdijevanja.

"Tačno je da se ovako nešto nije odavno dogodilo, ali izvan Hrvatske to se događalo, na primjer, u Italiji ili Ekvadoru nekidan", podsjetio je Blažević.

Na pitanje zašto se događaju ispadi, HOPS-ov stručnjak je odgovorio da nema jedinstvenog uzroka. Ministar privrede Ante Šušnjar izrazio je zadovoljstvo reakcijom HOPS-a i HEP-a u sanaciji ispada elektroenergetskog sistema. Dogodio se ispad u elektroenergetskim sistemima u međunarodnim okvirima, s obzirom na to da su iz napona ispali dio Hrvatske, Crna Gora, BiH i Albanija.

"Utvrđuju se detalji i uzroci ispada. Naše službe do sada nisu utvrdile da se radi o bilo kakvom kvaru kod nas. S obzirom na to da sistemi funkcionišu po zakonu spojenih posuda i deo naše mreže je ostao bez napona. Već u ovom trenutku je veći deo gradova gdje je došlo do ispada opskrbljen električnom energijom. Postoje posebne procedure za vraćanje pod napon, s obzirom na to da se radi o vrlo osjetljivim stvarima. Sve dežurne i hitne ekipe su na terenu, tako da mislimo da će svi građani u vrlo kratkom roku dobiti električnu energiju", naveo je ministar Šušnjar.

Na pitanje hoće li snabdijevanje električnom energijom tamo gde je vraćena poslije ispada biti stabilna i održiva, Šušnjar je odgovorio potvrdno pojasnivši da je do nestanka struje zbog ispada sistema došlo od granica s Crnom Gorom i BiH do Zadra, a brzom intervencijom, rekao je ministar, električna energija iz sjevernog dela države puštena u južni dio, u kojem je došlo do ispada.

"Do ispada je moglo da dođe zbog visokih temperatura, zbog prevelike potrošnje i drugih razloga, ali u ovom trenutku ne znamo gdje je i šta je uzrok. U ispitivanje uzroka uključene su sve kompanije koje se bave distribucijom i mrežom u državama koje su obuhvaćene ovim ispadom", naveo je Šušnjar.

Na pitanje kada će i u posljednje domaćinstvo koje je u petak ostalo bez električne energije zbog ispada biti vraćena struja, ministar privrede rekao je da se takav rok ne može procijeniti, dodavši da se na vraćanju struje stalno i predano radi.

(Jutarnji list)

