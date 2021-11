Eksplodiralo 500 raketa u fabrici: Dvoje mrtvih, dronom sa termovizijom traže nestale

BEOGRAD - Pripadnici Sektora za vanredne situacije eksploziju koja se danas dogodila u fabrici raketa, na kružnom putu Leštane, uspjeli su da stabilziju i prema do sada utvrđenom stanju smrtno su stradale dvije osobe, dok je 16 lica povrijeđeno, izjavio je danas komandant Vatrogasno-spasilačke brigade Beograd Miloš Majstorović.

Precizirao je da su vatrogasci spasioci spasili pet osoba u saradnji sa ekipama Hitne pomoći i policije, saopštio je MUP, prenosi Tanjug.

"Komandno operativni centar Vatrogasno spasilačke brigade Beograd u 14.13 časova dobio je dojavu da je došlo do eksplozije u fabrici raketnog goriva u neposrednoj blizini Bubanj potoka", rekao je Majstorović i dodao da su na lice mjesta upućene adekvatne snage, 11 vozila i 36 vatrogasaca.

Dolaskom na lice mjesta, kako je objasnio, ustanovljeno je da je došlo do eksplozije u magacinu površine od 240 metara kvadratnih u kome je bilo uskladišteno 500 raketa sa po 30 kilograma raketnog goriva.

"Bilo je skladišteno 500 raketa po 30kg goriva. Nakon same eskplozije došlo je do požara u istom", kazao je on novinarima.

Kako je dodao požar je lokalizovan i snage su na terenu.

"U ovom trenutku vatrogasci spasioci stabilizovali su situaciju i obavljaju pretragu terena i koriste dron sa termovizijom kako bi se locirali eventualno stradali i povređeni", rekao je Majstorović.

"U ovom trenutku četiri vatrogasna vozila dežuraju sa 16 vatrogasaca i vrše pretragu terena", rekao je on.

Kako je dodao, ne zna se uzrok požara, a on će se znati nakon završetka akcije spasavanja.

Danas, oko 14.30 sati, u fabrici "EdePro" u Bubanj Potoku došlo je do razorne eksplozije.

Načelnik Policijske uprave za grad Beograd Veselin Milić stigao je na mjesto detonacije sa saradnicima. Milić je razgovarao za pripadnicima MUP-a, SVS i Hitne pomoći.

Fotografije sa mjesta nesreće pokazuju kolika je bila razorna moć stravične detonacije.

Veliki deo fabrike je uništen, kao i vozila u njenom krugu, prenose drpski mediji.

Na fotografijama se vidi krater koji se i dalje dimi.