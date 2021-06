Enigma ko u Hrvatskoj ima pravo na kovid potvrdu?

ZAGREB - Ko ima pravo na digitalnu kovid-potvrdu u Hrvatskoj prava je enigma. Da li samo vakcinisani sa obe doze ili i oni koji su bolest preležali?

Svi hrvatski građani vakcinisani "Sputnjikom" 22 dana nakon primanja prve doze imaju pravo na EU digitalnu kovid-potvrdu.

Na nju imaju pravo i oni vakcinisani kineskom vakcinom, ali 22 dana nakon primanja druge doze, otkrio je juče ministar unutrašnjih poslova Davor Božinović na graničnom prelazu Bregana, gdje je prisustvovao demonstraciji sprovođenja granične kontrole pomoću digitalne kovid-potvrde EU.

"Dosad je izdato oko 40.000 potvrda, gotovo 90 odsto putem platforme e-Građani", rekao je. Prema njegovim riječima, u ovom trenutku samo pripadnici granične policije imaju skenere za očitavanje QR koda na potvrdama.

"Kupljeno ih je 300 komada i njima su opremljeni svi naši granični prelazi", rekao je Božinović i najavio da bi za otprilike mjesec dana trebalo da proradi mobilna aplikacija pomoću koje bi svi koji je preuzmu mogli očitavati QR kôd potvrde, što bi otvorilo mogućnost korišćenja potvrda kao obaveze za prisustvovanje različitim manifestacijama.

Božinović je zračio ponosom i zadovoljstvom zato što proces izdavanja digitalnih potvrda protiče bez ikakvih problema. Ali ipak se javljaju građani koji dobijaju odgovor da potvrdu ne mogu dobiti, a pojavila su se i dodatna neodgovorena pitanja, naročito vezana za preležanu bolest.

Na primjer, postavlja se pitanje moraju li se oni koji su preležali koronu vakcinisati jednom ili dva puta ako žele da pređu granicu svoje zemlje, priznaje li se antigenski test kao dokaz o preležanom kovidu 19 i hoće li se priznati vakcinacija ako je druga doza različita od prve.

Do početka jula na sva ta pitanja bi trebalo da se dobije odgovor važan za one koji namjeravaju da koriste zelenu digitalnu potvrdu.

Upravo je to razlog zašto će Evropska komisija uskoro odlučivati o tome hoće li se kao dodatna zaštita onima koji su preležali koronavirus priznati samo jedna doza vakcine. Većina zasad traži da se građani vakcinišu dvaput, i to vakcinama koje je odobrila Evropska agencija za lijekove.

Iz EK stižu informacije da bi odluka o jednoj ili dvije vakcine onih koji su preležali kovid 19 uskoro trebalo da riješi tu dilemu.

Među mogućim problemima za one kojima je potreban dokaz da su bolest preležali u posljednjih 180 dana je i vrsta testa kojim su to dokazali. Naime, tzv. brzi antigenski testovi, bez obzira na to gdje su rađeni, i dalje se ne priznaju da bi se neko službeno uvrstio među zaražene.

Za to je neophodan PCR test, pa se sada pojavio problem kod onih kojima je samo antigenskim testom potvrđen kovid 19.

Kako nerijetko nakon tog testa građani nisu upućivani na PCR testiranje, koje je sada jedino priznato kao službeni dokaz bolesti, oni zelene potvrde ne mogu da dobiju. Kako sada stvari stoje, da bi dobili potvrdu, moraće da se vakcinišu sa obe doze.

"Kao dokaz kovida 19 vjerodostojan je samo PCR test. Naime, testiranje antigenskim testovima ima previše lažno pozitivnih da bi se oni mogli koristiti kao jedini dokaz o preležanoj bolesti", smatra dr Andreja Ambriović Ristov iz Instituta "Ruđer Bošković".

(Jutarnji list)