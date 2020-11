"Epidemija obara crne rekorde, cijela zemlja u opasnosti"

BEOGRAD - Sekretar Ministarstva zdravlja Srbije Mirsad Ðerlek kaže da je trenutno cijela zemlja u opasnosti, jer epidemija virusa korona obara crne rekorde.

On je za TV Pink rekao da je virus u "velikoj brzini", da se prenio iz kafića i klubova u porodice.

"U bolnicama imamo cele porodice, dve, tri generacije leže zajedno. To se nije dešavalo u prvom i drugom talasu. Očigledno je klinička slika mnogo teža, to znači veći broj umrlih", naveo je Ðerlek.

On je naglasio da će narednih sedam do deset dana broj novozaraženih ići uzlaznom linijom, da će se vjerovatno dostići broj od 8.000 novozaraženih, a broj umrlih može biti 45 do 50.

Ističe da statistički gledano Beograd više nije 50 odsto od ukupnog broja novooboljelih, da je to sada 30 odsto i da se desilo prelivanje u druge gradove te su veća žarišta u Novom Sadu, Pančevu, Kragujevcu, a pogoršava se situacija u Novom Pazaru.

"Zabrinjavajuće je stanje u celoj zemlji. Ministarstvo zdravlja i država se nadljudskim naporima trude da obezbede mesto za lečenje svakom pacijentu. U ovom trenutku smo prinuđeni da šaljemo pacijente iz Beograda u ostale delove Srbije samo da bi obezbedili mesto za svakog pacijenta", rekao je on.

On je naveo da se povećava broj testoranih osoba i da će ići na 30.000 testiranja na dnevnom nivou, jer su najopasniji pacijenti koji nemaju nikakve simptome.