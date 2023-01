Eskobar: Crna Gora blizu kolapsa

VAŠINGTON - Specijalni izaslanik Sjedinjenih Država za Zapadni Balkan Gabrijel Eskobar upozorio je na "mnogo mogućih posljedica", ako Crna Gore ne reši višemjesečnu duboku političku i institucionalnu krizu.

"Crna Gora je u veoma dubokoj krizi. Blizu je institucionalnog kolapsa kakvog skoro nisam vidio u bilo kojoj zemlji. Nema vlade. Pale su dvije vlade i nije bilo napretka u formiranju još jedne. Nemaju kvorum u Ustavnom sudu koji bi mogao da potvrdi nove izbore", rekao je Eskobar u intervjuu za Glas Amerike.

Zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara podsjetio je da na proljeće ističe mandat predsjednika Mila Đukanovića. Predsjednica Skupštine Crne Gore Danijela Đurović nedavno je raspisala predsjedničke izbore za 19. mart.

"Može se dogoditi da nemaju predsjednika da povjeri mandat, da nemaju vladu da krenu naprijed i Ustavni sud da odobri sve odluke i potvrdi rezultate izbora", naglasio je Eskobar.

Američki zvaničnik je ponovio da je glavni zadatak da se odmah popune upražnjena mjesta u Ustavnom sudu, "a zatim da se ide na izbore".

"Moraju da počnu sa Ustavnim sudom. I van toga, vjerujemo, i ankete pokazuju, da ogromna većina građana želi nove izbore. I to je gdje bi trebalo da počnu", smatra Eskobar.

Eskobar je, pozivajući se na mišljenje Venecijanske komisije, poručio i da je veoma opasna bilo kakva pomisao da se "Ustav menja prostom većinom".

"Već smo rekli da nismo sigurni da bi to bila ustavno validna vlada. Nismo sigurni da bi mogli da se oslonimo na odluke takve vlade. Ohrabrili smo ih da to ne rade", zaključio je on.

Parlamentarna većina proglasila je krajem decembra lidera DEMOS-a Miodraga Lekića za mandatara za sastav nove Vlade Crne Gore na osnovu spornih izmena Zakona o predsjedniku koje je prethodno usvojila u Skupštini, uprkos negativnom mišljenju Venecijanske komisije.

Zvaničnici SAD i Evropske unije upozorili su da ne bi trebalo birati vladu na osnovu tih izmjena.

Pregovori o formiranju vlade su u međuvremenu propali.

Aktuelna vlada premijera Dritana Abazovića je u tehničkom mandatu, nakon što joj je izglasano nepovjerenje prije više od pet mjeseci, podsjeća Glas Amerike, prenosi Tanjug.

Ustavni sud je u međuvremenu u blokadi jer od ukupno sedam, trenutno ima samo troje sudija i nema kvoruma za odlučivanje o ključnim pitanjima u zemlji.

Zvaničnici zemalja članica Evropske unije više puta su upozorili Podgoricu na pijretnju zaustavljanja pregovora o pristupanju, ako se ne obezbijedi puna funkcionalnost Ustavnog suda.

U Crnoj Gori je trenutno u toku novi proces izbora sudija, nakon što prethodni kandidati nisu dobili neophodnu podršku u Skupštini.