Eskobar nije uspio da ubijedi Kurtija

PRIŠTINA - Izaslanik Sjedinjenih Američkih Država za Zapadni Balkan Gabrijel Eskobar izjavio je da nije uspio da ubijedi premijera privremenih prištinskih institucija Aljbina Kurtija da odgovori na zabrinutost Zapada u vezi sa zabranom upotreba srpskog dinara na Kosovu i Metohiji.

"Potrebno je nam je rješenje. Zato sam pitao Kurtija da suspenduje odluku dok mi, zajedno sa Evropskom unijom, dakle SAD i Kosovom, radimo na dugoročnom rješenju koje bi odgovorilo na vaše potrebe. To podrazumjeva elektronske transfere u evrima kroz sistem Kosova. Ali, sada, moramo nešto hitno da uradimo. Nažalost, nisam uspio da ga obavežem na to", rekao je Eskobar u intervjuu za Radio Slobodna Evropa, prenosi Tanjug.

Eskobar je istakao da sve etničke zajednice moraju da se osjećaju bezbjedno i da žive u bezbjednim i dostojanstvenim uslovima, a da se trenutno dešava da zbog uredbe takozvane CBK, veliki broj građana osjeća veliki bol.

"To su ljudi koji primaju skromne plate, govorimo o osobama sa posebnim potrebama, penzionerima, studentima, najranjivijim osobama. I ova odluka je uticala na njih veoma duboko. Vlada je navela da oni imaju dosta opcija, međutim Vlada im nije obezbijedila opcije, Vlada je rekla da su oni odgovorni da to urade, a mnogim ljudima je to teško", rekao je Eskobar.

Pojašnjava da neki od starijih ljudi nemaju prava dokumenta, dokumenta nekih mlađih osoba nisu prihvaćena, a da pojedine banke navode da je u prosjeku potrebno oko sat vremena za otvaranje računa, a nemaju svi otvorene račune.

"Same banke, uprkos onome što govori vaš ministar finansija, navode da je potrebno da otvore 30 do 40 hiljada bankovnih računa a da je za otvaranje jednog računa potrebno sat vremena. Za to je osoblju banke potrebno 40.000 radnih sati. Ako uzmemo u obzir da prosječan službenik radi između 1.000 i 1.500 sati godišnje, možete zamisliti koliko će biti potrebno vremena da se ti računi otvore. Tako da ovaj potez koji je nekoordinisan i koji je doveo do prekida, stvara velike poteškoće za pojedine građane Kosova", rekao je on.

Ističe i da se nada da će se na sastanku glavnih pregovarača u utorak u Briselu naći momentalno rješenje kako bi omogućili transfere u gotovini u evrima tim ljudima.

"Tražimo obustavljanje primjene te odluke. Normalno, Centralna banka i Ministarstvo finansija čine sve da ne stvore nestabilnosti ili nepredvidivost u ekonomiji. A ovo je dovelo upravo do toga. Sad, postoje neki ljudi spolja, koji vjeruju da je to učinjeno kako bi se Srbi kaznili. Ja ne vjerujem u to. Ali, zbog toga što ova Vlada samoopredeljenja nema dugu istoriju vladanja, vjerujem da ponekad postoje ljudi koji ne razmišljaju o posljedicama. Zbog toga sam je u Briselu okarakterisao kao pomalo nekompetentnu", rekao je Eskobar.

Na pitanje zašto je Kurti nastavio sa zabranom iako je to pitanje moglo da se riješi kroz Zajednicu opština sa srpskom većinom, Eskobar kaže da je to pitanje za Kurtija i da je veoma važno da se ne potkopa potencijal ZSO.

"To je veoma važno za budućnost Kosova", rekao je Eskobar.

Naglašava da sa aktuelnim prištinskim vlastima postoji mnogo frustracija ne samo u Vašingtonu, već i u Briselu, Rimu, Berlinu i Parizu.

"Ulazimo u period u kome imamo manjak komunikacije i mi, makar sa američke strane, radimo sve što možemo da popravimo taj odnos", rekao je on.

