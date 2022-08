Eskobar o KiM: Očekujemo napredak do 1. septembra

VAŠINGTON - Specijalni predstavnik SAD za zapadni Balkan Gabrijel Eskobar izjavio je danas da očekuje da će do 1. septembra, do kada je Priština odložila primjenu odluke o dokumentima i tablicama, biti postignut napredak i po tom, ali i ostalim pitanjima u dijalogu Beograda i Prištine.

On je tako odgovorio na pitanje novinara na online konferenciji šta će se promijeniti za mjesec dana pošto je problem u vezi sa primjenom odluke o dokumentima i tablicama na KiM samo odložen, ali ne i riješen.

"Ja ne bih rekao da je prosto problem odložen, već prije da je otvorena mogućnost da se dođe do odgovarajućeg rješenja, koje će doprinijeti integraciji u regionu i stabilnosti", rekao je Eskobar.

Kako je rekao, prethodni sporazum je bio privremen i vremenski ograničen i očekivalo se da Srbija da prijedlog za dugoročno rješenje.

"I još se tome nadamo, ali se istovremeno nadamo i široj diskusiji kako dvije strane mogu da krenu napred u stvaranju prilika za bolje odnose, slobodu kretanja i veću integraciju u Evropu. I mislim da će ovaj mjesec biti iskorišćen da se napravi progres ne samo za dozvole već za šira pitanja u dijalogu", naveo je Eskobar.

Takođe, Eskobar se, kako je rekao, nada da će dvije strane same doći do kompromisa i da je to cilj dijaloga pod okriljem EU.

Kaže da je briselski dijalog već dao neke smjernice kada je riječ o slobodi kretanja.

Ponovio je da je trenutno na snazi privremeni sporazum sa stikerim i da mora biti zamijenjen stalnim rješenjem, koje ne treba doživljavati kao nešto što će značajno promijeniti ziviote.

Jednostavno, rekao je on, vozila treba da budu registrovana po "zakonima Kosova".

Dodaje da rješenje treba da obezbijedi slobodu kretanja ne samo, kako je rekao, na Kosovu i sa Srbijom već u cijelom regionu.

Eskobar kaže da bi takvo rješenje značajno stabilizovati region.