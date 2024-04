Euforija u HDZ-u nakon nove izborne ankete

HDZ je prema novim izlaznim anketama u Hrvatskoj dobio još jedan mandat (ukupno 59) u odnosu na prve rezultate.

U HDZ-u je objava novih anketa dočekana sa velikim zadovoljstvom.

"Ako pogledamo sve što smo napravili, onda je ova pobjeda pokazala da smo na dobrom putu. Građani su prepoznali da alternative nema i meni je to drago. Drugi su to radili na drugi način i pokazalo se da im to nije uspjelo", rekao je Damir Habijan iz HDZ-a za Index.hr.

"Vidjeli smo da se negativnom kampanjom ne može pridobiti birače. Da, trebat će nam koalicijski partneri za formiranje vlade, ali o tome ćemo razgovarati kad budu objavljeni rezultati izbora", rekao je HDZ-ov Ivan Malenica.

Prema finalnim izlaznim anketama parlamentarnih izbora u Hrvatskoj HDZ i partneri osvojili su 59 mandata, jedan više u odnosu na prvu izlaznu anketu, dok SDP ima 43 mandata, jedan mandat manje u odnosu na prethodnu anketu.

Domovinski pokret i partneri osvajaju 13 mandata, Most i partneri 11 mandata, platforma Možemo! i partneri 10 mandata.

IDS i partneri osvajaju dva mandata, a Fokus, Republika jedan mandat. dok Nezavisna platforma Sever osvaja jedan mandat.

