Evo kako je Plenković govorio o Domovinskom pokretu (VIDEO)

Nakon jučerašnjih parlamentarnih izbora u Hrvatskoj, pitanje svih pitanja je da li će Hrvatska demokratska zajednica formirati većinu sa Domovinskim pokretom.

Koalicija predvođena HDZ-om, prema preliminarnim rezultatima, osvojila je 61 mandat u Saboru Hrvatske, 19 više od suprotstavljene „Rijeke pravde“, koalicije predvođene SDP-om, dok je treći Domovinski pokret sa 14 mandata.

Prije izbora, iz izjava čelnika stranaka okupljenih oko ovog pokreta, dalo se naslutiti da ne žele u vlast sa HDZ-om, ali kako je politika prevrtljiva igra, nakon uspjeha na biralištima, i izjave nekih od njih počele su da se mijenjaju.

Za većinu je inače potrebno 76 mandata, a HDZ i Domovinski pokret trenutno zajedno imaju tek jedan manje – 75.

HDZ tradicionalno može da računa na manjinske mandate, ali potencijalni problem može da bude protivljenje Domovinskog pokreta da ide u koaliciju sa Srbima.

Da li će se to promijeniti ostaje da vidimo, baš kao i to kakve će izborna kombinatorika na kraju da bude.

U međuvremenu, podsjećamo na, najblaže rečeno, problematične izjave koje je Andrej Plenković, aktuelni hrvatski premijer i lider HDZ-a dao o Domovinskom pokretu, a čije transkripte i audio snimak je nedavno objavio nedjeljnik Nacional.

Kako je objavljeno tada, Plenković se početkom aprila u „šokantnom monologu žestoko i neočekivano te u najmanju ruku nediplomatski i podcjenjivački obrušio na Domovinski pokret (DP) i njegovog predsjednika Ivana Penavu“.

"Taj Penava postoji, moja baba pokojna bi mogla biti gradonačelnica Vukovara… sve što se tamo napravi, oni nisu sami napravili ništa. Ništa. Nula. I uzeo na sebe žrtvu ljudi kojih nema. I postao predsjednik, usput i gradonačelnik zato što se Marija Budimir ozvučila. To su kvarni ljudi. Zli. Zli ljudi s kojima nećemo imati posla. Nema nikakvih dilema. Nemojte biti zavarani, joj to su desni, naši su Hrvati. Nisu. Oni su srušili Kolindu, sutra će srušiti nas. To morate znati", rekao je tada Plenković u snimku koji možete da poslušate ispod ovog teksta.

Da ne zaboravimo, ne treba isključiti ni mogućnost da „Rijeka pravde“ obezbijedi većinu sa lijevo orijentisanom koalicijom „Možemo“, koja je osvojila 10 mandata. Ma koliko ta kombinacija bila čudna, sa Domovinskim pokretom na svojoj strani, u konačnici bi i to bilo moguće. Druga je priča kako bi takva vlast u praksi funkcionisala.

