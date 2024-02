Evo u kojim slučajevima ne morate na služenje vojnog roka

​ZAGREB - U Hrvatsku se vraća obavezno služenje vojnog roka. U zadnjih nekoliko godina interes za dobrovoljni vojni rok drastično je pao pa odgovorni najlakše rješenje problema vide u vraćanju obaveznog služenja vojnog roka. Ali, kao i svugdje, postoje izuzeci i razlozi zbog kojih se ta obaveza može izbjeći.

I dok vladajući razmišljalju o najboljem modalitetu za ponovno punjenje kasarni obaveznim vojnicima, neki sigurno razmišljaju kako tu obavezu zaobići. U vojsku nećete ići ako se dokaže da niste sposobni za vojnu službu ili imate nekih moralnih prepreka. Baš poput ljekara koji ne žele izvoditi abortuse iz moralnih razloga, tako i svaki građanin Republike Hrvatske ima pravo uložiti prigovor savjesti na odlazak u vojsku jer ne želi pucati iz puške i potencijalno u slučaju rata usmrtiti drugo ljudsko biće.

Pravo na prigovor savjesti garantuje Ustav Republike Hrvatske koji u članu 47. kaže da je vojna obaveza i odbrana zemlje dužnost svih za to sposobnih građana. Dalje se navodi da je dopušten prigovor savjesti onima koji pored svojih vjerskih ili moralnih razloga nisu spremni učestvovati u obavljanju vojničkih dužnosti u oružanim snagama. Te su osobe obavezne obavljati druge dužnosti propisane zakonom.

Civilno služenje

U osnovi to znači da nećete u potpunosti izbjeći obavezu prema državi ako vam je služenje vojnog roka 'gubljenje vremena' - morate u zamjenu odraditi civilni vojni rok. U prošlosti je, do suspenzije obaveznog vojnog roka 2008., civilno služenje značilo da morate pronaći neku instituciju u kojoj ćete odraditi dug prema državi. Raspon je bio širok i kretao se od pomaganja u domovima za nezbrinutu djecu i nemoćnim starcima u ustanovama za starije do kopiranja papira i kuvanja kafe u mjesnoj zajednici. Recimo, ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković je civilno služio vojni rok u domu za nezbrinutu djecu "braća Mažuranići" u Novom Vinodolskom.

Zakon o odbrani u članu 24. navodi da zahtjev za civilnom službom može podnijeti vojni obveznik od uvođenja u vojnu evidenciju do isteka vojne obaveze. Znači u svakom trenutku se nadležnima može izjaviti prigovor savjesti i zatražiti civilno služenje, bilo to od prve regrutacije u kancelariji za odbranu ili već nakon što ste poslani na odsluženje vojnog roka, ali ste shvatili da oružje nije za vas. Još konkretnije tehičke detalje oko služenja civilnog vojnog roka definiše Zakon o civilnoj službi.

Posebne kategorije

Postoje i posebne kategorije građana koje mogu biti oslobođene vojnog roka. Prema pravilniku o vojnoj evidenciji vojnog roka oslobađaju se osobe koje imaju, osim hrvatskog, i drugo državljanstvo i u drugoj su zemlji regulisali pitanje vojnog roka, naturalizovani hrvatski državljani koji su takođe u zemlji porijekla regulisali vojni rok, policijski službenici koji su radili najmanje 12 mjeseci na tom poslu i podnijeli su zahtjev za oslobođenjem te sveštenik, đakon ili crkveno lice koje je podnijelo zahtjev da ne želi služi vojsku.

Služenja vojnog roka oslobađa se i osoba koja je proglašena nesposobnom. Za odlazak u vojsku je potrebno proći temeljan zdravstveni pregled na kojem će posebna zdravstvena komisija utvrditi sposobnost za služenje vojnog roka. Prilikom upućivanja na zdravstveni pregled kandidati i pripadnici Oružanih snaga obavještavaju se da su izvršitelju pregleda obavezni dostaviti:

- potvrdu izabranog doktora medicine o ne/postojanju psihičkih, zaraznih i hroničnih bolesti,

- raspoloživu medicinsku i nemedicinsku dokumentaciju,

- rješenje o utvrđenom postotku tjelesnog oštećenja / invaliditeta, s pripadajućim nalazom i mišljenjem.

Ako su zdravstveni problemi lakše prirode, ali ipak dovoljno veliki da ne možete služiti vojni rok, onda ste izvukli džek-pot, jasno ako ste od onih kojima se u vojsku baš ne ide ili ako ste prebrižni roditelj koji se veseli što mu dijete neće u vojnike. I brojni hrvatski političari nisu služili vojni rok zbog zdravstvenih problema, hrvatski premijer Andrej Plenković ima urođenu anemiju, Davor Bernardić bivši šef SDP-a vojsku je kao i predsjednik Mosta Božo Petrov propustio zbog lošeg vida.

Pravilnikom o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti za vojnu službu određeno je jesu li vaše zdravstvene tegobe razlog zašto ne možete ići u vojsku. Unutar Pravilnika se nalazi i popis bolesti i srodnih zdravstvenih problema zbog kojih možete biti proglašeni nesposobnim za vojsku. Ispisnice iz vojske nikad se nisu lako dijelile i uobičajno je bilo da čak i zbog teških zdravstvenih problema dobijete samo odgađanje služenja dok vam se zdravstveno stanje ne popravi.

Ne postoje bolesti i stanja koja se automatski smatraju oslobađajućima za služenje vojnog roka pa radilo se o tuberkuluzi, zloćudnoj bolesti, problemima s vidom ili gojaznošću, nego stručna komisija donosi ocjenu stepena sposobnosti za vojsku, prenosi "Tportal".

